Trece operarios liberados en Cauca permanecen en el territorio a la espera de entrega oficial

Los trece trabajadores de la Compañía Energética de Occidente (CEO), secuestrados el martes en zona rural del municipio de Suárez, Cauca, cumplen ya su segunda noche fuera de casa tras haber sido liberados por la Guardia Indígena y autoridades locales.

Aunque se encuentran a salvo, aún no han podido salir del territorio, pues para su entrega formal se espera la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Personería y representantes de Naciones Unidas.

Intervención de la Guardia Indígena

Los operarios, integrantes de dos brigadas de mantenimiento de redes eléctricas, fueron retenidos por un grupo armado ilegal mientras se desplazaban entre la cabecera municipal y el corregimiento de Altamira. La guardia indígena, junto con el acompañamiento del alcalde César Lizardo Cerón, logró su rescate.

“En el marco de la defensa de la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la guardia indígena rescata a 13 funcionarios de la compañía energética de Occidente que se encontraban retenidos”, señaló el Gobernador del resguardo de Cerro Tijeras.

Exigen garantías para la entrega

Las autoridades indígenas han pedido la presencia de organismos de derechos humanos para garantizar la seguridad de los trabajadores en el proceso de entrega.

RELACIONADO Aparecieron con vida DJ Dever y los dos miembros de su equipo de trabajo

“De manera enérgica exigimos la presencia en nuestro territorio de la Defensoría del Pueblo, de la Personería municipal y de los organismos de derechos humanos que brinden las garantías para que dichos funcionarios regresen al seno de sus familias lo antes posible”, agregó el Gobernador.

La comunidad indígena reafirmó que su ejercicio “prevalece en la defensa de la vida y la defensa del territorio”, mientras los operarios esperan el acompañamiento institucional que les permita regresar finalmente a sus hogares.