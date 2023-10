¿Hubo o no presiones a la comunidad para inculpar al Ejército de incursión en Tierralta?

El pasado 11 de septiembre a la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, llegó un grupo de personas armadas y vistiendo de camuflado. Después se conoció que estas personas eran militares y habrían cometido violaciones a los derechos humanos en la vereda. Sin embargo, un audio de un supuesto integrante del Clan del Golfo revelaría presuntas presiones para que los habitantes de la zona incriminen al Ejército y simulen abusos de los uniformados.

“El ejercicio, por ejemplo: el Ejército estuvo en mi casa. Yo no voy a dar las mejores referencias del Ejército, ¿yo qué voy a decir? es que se metieron a mi casa, me dañaron la puerta, y esto, y a pesar de que tenía una chapa, tenía un candado, hicieron y revolcaron sin una previa orden”.

Al parecer, estos militares habrían planeado la intimidación contra la población de Bocas del Manso junto al Clan del Golfo, todo se trataría de un montaje. “No se presentan, se tapan las estampillas, andan con pasamontañas, con la cara tapada, todo es el ejercicio. O sea, no es nada del otro mundo, nosotros echamos esa mentira a la mujer, ahora no vamos a echar esa mentira”.

Incluso el hombre les explicó qué decir al momento de darse el desplazamiento: “Nosotros también deslindamos muy cerca la Boca del Manso y en esos mismos territorios donde yo habito, donde mi comunidad habita, ahí hay tropa e igualmente nos han hecho los mismos atropellos y nos desplazamos acá porque nuestra comunidad vecina y hermana en Bocas del Manso le hicieron esto”.

"Esa es mi voz la que está ahí, pero yo no indico eso"

Noticias RCN contactó a la persona que habla en los audios que están en poder de inteligencia del Ejército. Negó que haya presionado a la comunidad: “Eso no es así. Simplemente que hay algunos que están confusos, no saben en el momento cómo tratar los hechos de X o Y incursión”.

Señaló que no es líder de Bocas del Manso y negó haber inducido a esta población a que denunciara supuestos ataques del Ejército: “No, eso no es de esa forma, para nada. En el momento esa es mi voz la que está ahí, pero yo no indico eso. Indico simplemente algunas orientaciones de atropellos que hemos tenido de asesinatos”.

Por su parte, el secretario Gobierno de Córdoba, Jairo Baquero, también rechazó el informe.

“Rechazamos la estigmatización y adicionalmente cómo se coloca en riesgo a las comunidades por diferentes informaciones mal intencionadas”

El pronunciamiento se dio al finalizar una mesa de trabajo que busca dar solución a la crisis humanitaria que se vive en Tierralta. Las autoridades en Córdoba hicieron un llamado al Gobierno Nacional en busca de soluciones.