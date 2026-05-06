¿"Paseo de la muerte" en caso de bebé indígena en Bucaramanga? Autoridades respondieron a la denuncia

La muerte de un bebé de la comunidad indígena U’wa desató una polémica, luego de que sus familiares denunciaran que habría sido víctima de un “paseo de la muerte”, término usado para describir demoras o traslados fallidos en la atención médica.

El caso ha generado preocupación especialmente por las condiciones de acceso a los servicios de salud en zonas apartadas, donde los pacientes deben recorrer largas distancias para recibir atención.

¿Qué pasó realmente en el caso del bebé indígena que murió en Bucaramanga?

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, se pronunció frente a las denuncias y explicó que las autoridades han hecho seguimiento al caso.

El día de ayer tuvimos una visita de algunos representantes de la comunidad U’wa, quiero empezar por aclarar que este caso se lo han ido haciendo el seguimiento respectivo, el niño estaba afiliado a Nueva EPS, Nueva EPS pues también prestaba los servicios, una IPS privada en la comunidad indígena, quien al parecer pues también no prestó los servicios oportunos.

El funcionario también cuestionó la representación de quienes han hecho las denuncias públicas:

El día de ayer en la manifestación que unieron a la ciudad de Bucaramanga, personalmente nos comunicamos con el Cabildo, quien manifestó que esta representación de la comunidad que estuvo el día de ayer en Bucaramanga, no tenía ningún tipo de representación por parte ni del Cabildo ni de Asou’wa.

Según indicó, incluso habría intereses detrás de la situación.

Al parecer también esto hay una persona que está manipulando a alguna parte de la población queriendo tener algún beneficio personal por esta IPS privada que aplica allí.

¿Por qué no han lograr brindar un buen servicio de salud a esta población?

Mientras tanto, la Secretaría de Salud aseguró que ha intentado garantizar la atención médica de la comunidad mediante la articulación con la EPS.

La gestión de nosotros fue reunir a la comunidad que vino con la Nueva EPS, porque al final la Nueva EPS es la que le debe garantizar los servicios a esta población.

Sobre la prestación del servicio, precisó que se está brindando en el hospital de Cubará, en Arauca.

Los servicios están siendo garantizados en la IPS de Arauca, específicamente en Cubará, en Cubará le están prestando los servicios puntualmente a esta población.

Sin embargo, uno de los puntos más críticos del caso es el acceso geográfico. En estas zonas, los pacientes deben recorrer extensos trayectos para recibir atención médica. Algunos desplazamientos implican caminar durante horas, movilizarse a caballo o atravesar ríos, lo que dificulta la atención oportuna en emergencias.

El propio secretario reconoció estas condiciones. “Es una población de difícil acceso por tierra, aquí hay que ir a lomo de mula, caminar algún tramo”, señaló, destacando además que en algunas ocasiones han tenido que movilizarse en helicóptero para llevar vacunas.

Desde aquí hemos venido haciendo las diferentes acciones de vacunación, hemos hecho desplazamiento en dos ocasiones en helicóptero para llevar vacuna.

Finalmente, frente a las críticas sobre posibles fallas en la atención, el funcionario reiteró que cualquier modelo de prestación debe ser acordado con las autoridades indígenas.

Para la prestación de servicios de las comunidades indígenas debe ser concertado con ellos.

Asimismo, anunció que se adelantarán nuevas reuniones para definir la ruta de atención.