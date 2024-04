"Es como una expropiación temporal": exsuperintendente de Salud habla sobre intervención a Sanitas

La Superintendencia de Salud anunció que intervendría a la EPS Sanitas, la segunda con más afiliados en Colombia, por unos presuntos incumplimientos con la prestación del servicio de salud y una millonaria deuda de 2 billones de pesos de la EPS con varias clínicas y hospitales.

“La Superintendecia de Salud en su ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a esta EPS por tiempo de un año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación”, anunció el superintendente de salud, Luis Carlos Leal.

Sin embargo, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo dio un parte de tranquilidad a los más de 5 millones de personas que son atendidas en esta EPS y aseguró que desde el Gobierno Nacional garantizarán la prestación de los servicios a los afiliados.

Entre las decisiones de la Superintendencia de remover a representante legales, junta directiva y asamblea de accionistas de Sanitas.

Al respecto de esa decisión, Noticias RCN habló con Fabio Aristizábal exsuperintendente de salud.

¿Usted cree que esta decisión sí se justifica de acuerdo a los indicadores que presentó el Gobierno Nacional?

Para nada, me parece que las funciones de IVC que tiene la Superintendencia están desbordadas. Me parece que es una medida desproporcionada, discriminatoria y probablemente anunciada.

Sanitas se había vuelto como la piedra en el zapato para el Gobierno, el ministro se recorría Colombia prácticamente enfrentando a Sanitas, hablando mal de Sanitas.

Me parece que es una medida que no va a proteger la vida y salud de los colombianos, por el contrario, las puede poner en riesgo.

¿Qué viene para la EPS Sanitas después de este anuncio?

No comparto lo que dicen ni el ministro, ni el superintendente cuando salen a dar la garantía y la tranquilidad porque ellos no pueden controlar ni proveedores ni red y cuando ocurre una intervención de esta magnitud pues se genera pánico.

El ministro dice que van a corregir, ¿pero corregir qué? ya tienen cuatro o cinco EPS intervenidas y al contrario se han deteriorado más los indicadores financieros, los indicadores de calidad y los indicadores de salud y el Gobierno no toma esas medidas de fondo.

La preocupación es que ahora van a dejar en administración de una de las EPS más grandes del país que ha hecho su labor, en mi concepto, de una manera decorosa y que venía advirtiendo hace más de un año sus problemas financieros pero no porque ellos no quieran responder, sino porque hay una insuficiencia en la UPC, porque hay una mayor consulta.

Nosotros liquidamos cerca de 14 EPS y muchos de los usuarios fueron trasladados a estas EPS que venían con una carga prestacional alta porque no habían sido atendidos oportunamente, con cirugías pendientes, patologías de alto costo, cáncer y le han estado diciendo al Gobierno una y otra vez, venga, revisemos la concentración del riesgo. Probablemente Sanitas es una de las EPS que tiene una mayor cantidad de pacientes con cáncer y con enfermedades huérfanas y eso le está costando mucho.

Fuera de eso el Gobierno, para crear esta crisis, se dedicó a no pagar oportunamente los presupuestos máximos a no revisar la Unidad de Pago por Capitación pensando en que le van a hacer daño a una entidad cuando le están haciendo daño a los usuarios en Colombia.

¿Qué capacidad o cuál es el margen de maniobra del Gobierno Nacional cuando interviene una EPS? porque lo que muchos dicen ahora es que si el Gobierno controla Sanitas, la Nueva EPS y otras EPS con más del 50% de afiliados en el país, podrían incluso empezar a implementar el modelo de salud que está en la reforma que está a punto de hundirse.

Pues no tiene ninguna capacidad, es que los interventores son auxiliares de la justicia totalmente autónomos. Pero el presidente Petro lo dejó ver en la posesión del Superintendente actual, al que no conozco y todo mi respeto con él, cuando prácticamente le dio la instrucción de empezar a implementar la reforma con las EPS que ellos ya administraban. Eso es una barbaridad lo que dijo el presidente: el superintendente no puede coadministrar, el superintendente no puede ser juez y parte, la Superintendencia no puede administrar y el ministro no puede garantizar que no se vayan a deteriorar los servicios.

A mí me angustia mucho lo que vaya a poder pasar ahora con Sanitas porque este puede ser el camino de todas las EPS. Esto es como una expropiación temporal les quita la administración a la EPS que tienen unos equipos técnicos fuertes y robustos que saben caracterizar la población, que tienen capacidad de contratación y van a poner a un agente interventor a que, probablemente, pase más dificultades la población.

El Gobierno no puede coadministrar, ni tiene ninguna capacidad de administrar estas EPS pero hemos visto que no las liquidan, las interviene y las mantienen en administración. Es una situación ilógica lo que ha pasado con este Gobierno.

Miren, nosotros, el Gobierno del presidente Iván Duque éramos amigos del modelo, yo era amigo del modelo aseguramiento, yo creo que Colombia tiene uno de los mejores modelos de salud del mundo y sin embargo liquidamos 14 EPS. Este Gobierno, que las odia, no las liquida y las ponen en administración, pone agentes interventores a que administren EPS que tienen unos buenos equipos de trabajo.

¿Usted realmente cree que la intervención será por un año como dice el Gobierno?.

Las intervenciones realmente pueden ser menos o la pueden prorrogar pero a mí me preocupa mucho es el destino que vaya a coger esta EPS porque miren lo que pasó con la de Antioquia, lo que está pasando con Emssanar y con Asmet Salud, esas EPS se han ido deteriorando y si está de se empieza a deteriorar más pues el resultado o la situación de fondo puede ser más preocupante.

Lo que dicen los pacientes sobre la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas.

Denis Silva es el presidente de Pacientes de Colombia habla sobre el tema:

¿Para ustedes, para los usuarios y pacientes, qué significa la intervención por parte del Gobierno Nacional de Sanita?

Tres cosas fundamentales:

Uno, el gobierno del presidente Petro toma el liderazgo, toma las riendas administrativas y económicas y de contratación de la EPS.

Segundo, es el responsable de la prestación de los servicios de salud en su totalidad: si hay barreras el único responsable es el Gobierno Nacional.

Tres, pues tienen que contratar la red. Esto es lo que viene pasando con todas las intervenciones, hoy hay cuatro EPS intervenidas y tienen los peores indicadores en salud y el responsable es la Superintendencia Nacional de Salud funge que funge como juez y parte a la vez.

¿Cómo se vería afectada la prestación del servicio a los usuarios?

[Los usuarios] son los más perjudicados por dos razones fundamentales; una porque las barreras se van a incrementar cada vez que se ha presentado una intervención los afectados son los pacientes, pero al gobierno del presidente Petro esto no le importa.

Dos, la red va, inicialmente, a frenar la contratación y la prestación de los servicios por el temor a que nadie les pague.

Es vergonzoso lo que está sucediendo con el sistema de salud, el Gobierno está llevando al límite, está acorralando a los pacientes, a los prestadores, a los médicos, a los equipos de salud y a la Comisión Séptima para que le aprueben la nefasta reforma al sistema de salud.