¿Qué dice el pronóstico del clima sobre las lluvias en Córdoba y en Bogotá los próximos días? Responde Max Enríquez

252.000 personas de 69.000 familias damnificadas por el comportamiento atípico de las lluvias durante enero y febrero del 2026 se preguntan cuándo terminará la ola invernal, por la que el “Gobierno del cambio” decretó su cuarta emergencia económica.

De momento, se estima que 16.113 viviendas y 111 vías se han visto afectadas, junto a 300.000 hectáreas de cultivos y 200.000 hectáreas de pastoreo en las que al menos 400.000 bovinos luchan por su vida.

Un panorama que podría extenderse los próximos días, según el pronóstico del meteorólogo Max Enríquez. En entrevista con Noticias RCN, explicó que en el departamento de Córdoba:

“Las condiciones meteorológicas han sido favorables hasta ahora para que los niveles de los ríos Sinú y San Jorge bajen, pero este fin de semana hay lluvias anunciadas a partir del domingo y la semana próxima, también. Lastimosamente, vuelven las precipitaciones”.

¿Qué hay de Bogotá?

La capital del país también se ha visto fuertemente afectada por las lluvias los últimos días. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el miércoles 11 de febrero, en una hora, llovió el equivalente a 30 piscinas olímpicas sobre la ciudad.

En el norte de la ciudad, el Cuerpo Oficial de Bomberos tuvo que atender distintas emergencias por la acumulación de agua en la calle 150 con carrera Séptima y las inundaciones registradas en algunos parqueaderos subterráneos.

Según Enríquez, el fin de semana “en Bogotá las condiciones van a ser las mismas: lluvias en horas de la tarde, que son lluvias aisladas, pero fuertes y pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas. Tienden a disminuir la semana próxima, pero hoy (viernes 13 de febrero) y mañana (sábado 14) va a estar lluviosa la capital de la República en horas de la tarde”.

En respuesta, el Gobierno declaró “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir” del miércoles. Una decisión que no está exenta de críticas.