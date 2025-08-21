CANAL RCN
Colombia Video

¿Fue real la solicitud de extradición de Carlos Ramón González o una jugada política del Gobierno?

La contradicción entre haber gestionado su residencia en Nicaragua y luego exigir su retorno a Colombia abrió dudas.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La negativa de Nicaragua a entregar a Carlos Ramón González abrió un debate en Colombia: la doble postura del gobierno de Gustavo Petro, que primero permitió su permanencia en Managua y después, sin mayores expectativas, solicitó formalmente su extradición.

Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones
RELACIONADO

Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

La decisión de otorgar residencia al exfuncionario dejó claro que la petición no tenía destino. Sin embargo, más que un revés diplomático, lo que se discute en el país es la conveniencia política de esa gestión y la aparente contradicción del Ejecutivo colombiano frente al caso.

¿Fue real la solicitud de extradición de Carlos Ramón González?

En la Mesa Ancha, el analista Cristian Halaby sostuvo que la solicitud no tenía ninguna posibilidad de prosperar y que fue presentada únicamente para aparentar firmeza:

El pedido de extradición era un canto a la bandera. El gobierno sabía que no lo iban a devolver porque ya habían asegurado su residencia. Lo que buscaba era quedar bien, pero estaba claro que González no tendría que hablar sobre lo ocurrido en la Unidad de Gestión del Riesgo.

Halaby también calificó de incoherentes los argumentos de Nicaragua al justificar su decisión como un caso de persecución política:

No es persecución, es un acuerdo político. Hablan de asilo cuando lo que existe es una alianza entre ambos gobiernos.

Por su parte, el analista Julio Iglesias reforzó esa visión al señalar que la actuación del Ejecutivo fue una simulación:

El sandinismo nunca iba a entregar a un aliado. El gobierno colombiano hizo una pantomima: primero lo ayudó a quedarse y luego fingió que lo quería traer. Detrás de esto lo que hay es un intento de protegerse de las revelaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre supuestos pactos corruptos con congresistas.

¿Carlos Ramón González regresará a Colombia?

Ambos expertos coinciden en que González no regresará y que su residencia en Nicaragua lo blinda de eventuales procesos en Colombia. Para Halaby, esto significa que su silencio está asegurado:

VIDEO | Mortal accidente entre camión y tractomula deja un muerto y bloquea la vía Bogotá - Fusagasugá
RELACIONADO

VIDEO | Mortal accidente entre camión y tractomula deja un muerto y bloquea la vía Bogotá - Fusagasugá

Es un protegido del gobierno colombiano en el extranjero. No prenderá el ventilador.

Iglesias agregó que, aunque en un principio González fue cercano al círculo de poder, hoy se ha convertido en un personaje incómodo:

De ser un aliado, pasó a ser señalado como corrupto. Y aunque su figura está ligada políticamente a Claudia López, la única persona a la que podría comprometer de manera directa es al presidente Gustavo Petro.

La pregunta que queda en el aire es si la solicitud de extradición fue realmente un acto de compromiso con la justicia o si se trató de una jugada política para enviar un mensaje sin consecuencias reales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

VIDEO | Mortal accidente entre camión y tractomula deja un muerto y bloquea la vía Bogotá - Fusagasugá

Cundinamarca

Familia de Valeria Afanador cuestionó fuertemente la investigación y tomó importante decisión

Bogotá

Congresista se suma a las denuncias por venta de monos en Bogotá y Medellín a través de las redes sociales

Otras Noticias

EPS

Más de 125 mil tutelas interpuestas muestran la grave crisis en el sector salud: cifra histórica

Al día hay 833 tutelas por fallos en el acceso a la salud. Los números están rompiendo los récords.

Millonarios

Leonardo Castro, en medio de la crisis de Millonarios, se peleó cara a cara con un hincha en el estadio

Cuando las protestas comenzaron en El Campín, Leonardo Castro abrió la ventana del palco y tuvo una discusión con un hincha. Vea el video.

África

África inicia una campaña para cambiar el mapa mundial y ajustar tamaños

Turismo

Reconocida aerolínea en Colombia lanzó tiquetes a destino internacional desde 1 dólar

Epa Colombia

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado