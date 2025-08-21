VIDEO | Mortal accidente entre camión y tractomula deja un muerto y bloquea la vía Bogotá - Fusagasugá

La movilidad en el corredor que conecta a Fusagasugá con Bogotá se encuentra completamente detenida luego de un grave accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves 21 de agosto.

El hecho ocurrió en inmediaciones del peaje Chusacá, cuando un camión y una tractomula colisionaron de manera violenta dejando un saldo preliminar una persona fallecida y otra más herida.

El impacto obligó al cierre total de la carretera en sentido hacia la capital, generando un represamiento de más de 100 vehículos que permanecen detenidos a la espera de la reapertura de la vía.

Video: accidente entre camión y tractomula en la vía Bogotá - Fusagasugá

De acuerdo con los primeros reportes y con los videos conocidos por Noticias RCN, al lugar llegaron unidades de la Policía de Tránsito y del Cuerpo de Bomberos, quienes asumieron la atención de la emergencia y trabajan en las labores de rescate, control y remoción de los vehículos involucrados.

En las imágenes se ve cómo la tractomula terminó completamente volcada boca abajo, con el tanque que transportaba totalmente aplastado.

De este se desprendió una sustancia de aspecto blanco que quedó regada a lo largo de la carretera. Por ahora, se desconoce qué material llevaba en su interior el vehículo de carga.

A pocos metros, el camión colisionado también terminó boca abajo.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se adelantan las labores para despejar la vía y evitar mayores riesgos para los conductores que permanecen a la espera.

¿Por qué está cerrada la vía Fusagasugá - Bogotá?

La emergencia ocasionó un trancón kilométrico, con más de cien carros en fila. Las autoridades de tránsito han recomendado a los conductores buscar rutas alternas mientras se adelantan los trabajos de atención y se establece cuánto tiempo permanecerá bloqueada la carretera.

En este momento, la prioridad de los organismos de socorro es determinar con exactitud las causas del siniestro y garantizar la seguridad en la zona del accidente.