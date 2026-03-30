Un hecho de presunto maltrato animal desató indignación en Bogotá, luego de que se conocieran imágenes que evidencian una agresión directa contra una perrita en un edificio de la localidad de Barrios Unidos.

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El caso salió a la luz tras la difusión de un video captado por cámaras de seguridad del conjunto residencial, donde se observa el momento exacto en el que un hombre toma a su mascota y la lanza por las escaleras del lugar.

Según habitantes del sector, los hechos habrían ocurrido en horas de la mañana del martes 24 de marzo.

Video captó brutal agresión a una perrita en Bogotá

Las grabaciones muestran con claridad el instante en que el sujeto sostiene a la perrita, identificada como Canela, y la arroja de forma contundente hacia la parte baja de las escaleras del edificio en el que, al parecer, reside. La escena, que quedó registrada en video, se convirtió en el principal elemento de denuncia ciudadana.

Tras la viralización del caso, las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos. En medio del procedimiento, lograron rescatar a la canina y proceder con la captura del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

¿Qué se sabe de la perrita que fue arrojada por las escaleras en Bogotá?

De acuerdo con la actualización conocida, Canela fue trasladada a un centro de protección, donde actualmente es atendida por médicos veterinarios. Su estado ha sido motivo de seguimiento luego del ataque del que fue víctima.

Ciudadanos y proteccionistas agradecieron la respuesta institucional frente al caso, destacando la reacción de la Alcaldía de Barrios Unidos, la Policía Metropolitana y el Instituto de Protección y Bienestar Animal, entidades que atendieron el llamado tras la presión generada por la difusión del video.

Al mismo tiempo, han hecho un llamado para que el proceso avance y el responsable no quede en libertad en pocas horas, como, según señalan, suele ocurrir en este tipo de situaciones. También han solicitado que Canela no sea devuelta al entorno en el que se registraron los hechos.