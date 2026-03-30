Descubren a hombre que ganaba dinero obligando a su esposa a ofrecer servicios sexuales en Suecia

En Suecia se registró la imputación de un hombre señalado de haber sometido a su propia esposa a una red de explotación sexual durante varios años.

Las autoridades judiciales avanzan en el proceso contra el sospechoso, quien habría obtenido beneficios económicos obligando a la mujer a ofrecer servicios sexuales a decenas de hombres.

Hombre obligó a su esposa a atender sexualmente a más de 120 hombres en Suecia

De acuerdo con la investigación, el hombre, de 62 años, fue imputado por un fiscal sueco por delitos de proxenetismo agravado, violaciones y agresiones sexuales, luego de que su esposa lo denunciara ante la policía en el norte del país.

El acusado fue capturado a finales de octubre y desde entonces permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Según el escrito de acusación, durante años habría ejercido presión constante sobre la víctima para obligarla a realizar actos sexuales con distintos hombres, obteniendo ganancias económicas a partir de esta actividad.

¿Cuál era el papel que hacía este hombre en medio de todo el macabro crimen?

Las autoridades señalan que el hombre no solo coordinaba los encuentros, sino que también publicaba anuncios en internet, organizaba las citas y vigilaba a la mujer. Además, la habría forzado a realizar actos sexuales en línea para atraer a más clientes.

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El caso se agrava por los señalamientos de violencia y amenazas. El documento judicial indica que el acusado habría intimidado a la víctima, explotado su miedo y aprovechado su adicción a las drogas para mantener el control sobre ella.

Incluso, según la acusación, le habría advertido que podía haber “desatado al monstruo”, en medio de un ambiente de intimidación constante.

Fueron 120 hombres los que habrían accedido a los servicios sexuales de la mujer

La fiscal Ida Annerstedt reveló que unas 120 personas han sido identificadas como posibles compradores de servicios sexuales en este caso, lo que da cuenta de la magnitud de la presunta red.

Además de los cargos por proxenetismo agravado, el hombre enfrenta acusaciones por ocho violaciones, una de ellas junto a un cliente, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones sexuales.

La defensa del acusado ha señalado que él niega todas las acusaciones.

Por su parte, la abogada de la víctima, Silvia Ingolfsdottir, aseguró que la mujer fue víctima de “delitos graves” y que ahora espera que se haga justicia.

Finalmente, el juicio está previsto para comenzar el próximo 13 de abril.