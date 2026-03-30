Reconocida marca de vehículos creará un dron para uso militar terrestre: ¿cómo será?
El vehículo sería usado para reconocimiento en combate en medio del rearme europeo frente a Rusia.
04:45 p. m.
El fabricante de vehículos francés confirmó que avanza en el desarrollo de un dron terrestre con fines militares, en medio de un aumento de la producción de tecnología de defensa en Europa.
Este movimiento se da mientras varios países refuerzan sus capacidades ante el escenario de seguridad global.
De acuerdo con información publicada por L'Usine Nouvelle, el proyecto estaría siendo desarrollado en alianza con el grupo belga John Cockerill, vinculado a Arquus, proveedor clave de vehículos militares en Francia.
Aunque Renault no confirmó oficialmente a su socio, sí dejó claro que sus equipos de investigación y desarrollo están trabajando en varias soluciones dentro del sector defensa, incluyendo robots terrestres con potencial uso civil.
La compañía explicó que este desarrollo hace parte de un “proyecto de estudio exploratorio”, luego de haber sido contactada a comienzos de año por el Ministerio de Defensa francés, lo que evidencia el interés del gobierno en impulsar este tipo de tecnología.
¿Cómo sería el dron militar terrestre que está creando Renault?
Según los detalles conocidos, el dron terrestre tendría el tamaño de un automóvil pequeño y estaría diseñado principalmente para labores de reconocimiento en campo de batalla.
Su estructura se asemejaría a la de un rover, equipado con múltiples cámaras suspendidas para captar información en tiempo real en zonas de riesgo.
Se prevé que este prototipo sea presentado en la feria internacional de defensa y seguridad Eurosatory, que se realizará en junio.
Cabe mencionar que, el auge de estas tecnologías responde a una transformación en la forma de hacer la guerra. Los drones, tanto en el aire como en tierra, se han convertido en herramientas estratégicas para operaciones de vigilancia, inteligencia y ataque.
Por esto, el comandante de la OTAN Pierre Vandier advirtió recientemente que los países miembros deben responder al crecimiento acelerado de la producción de drones por parte de potencias como Rusia e Irán.