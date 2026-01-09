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Menor fue contagiada con múltiples enfermedades de transmisión sexual tras ser abusada por 3 hombres en Santander

La investigación señala que la menor habría sido víctima de reiteradas agresiones entre 2025 y agosto de 2026.

Niña abusada
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
06:46 p. m.
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Una investigación de la Fiscalía permitió judicializar a tres hombres, de 64, 46 y 29 años, señalados de estar presuntamente involucrados en hechos de violencia sexual contra una niña de seis años en el municipio de Barbosa, Santander.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre 2025 y agosto de 2026, en la vereda La Palma Baja. Los procesados, al parecer, aprovechaban que la menor residía en el mismo inmueble y que quedaba sola para someterla presuntamente a múltiples agresiones sexuales.

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La investigación estableció además que, como consecuencia de los hechos denunciados, la niña habría contraído dos enfermedades de transmisión sexual, situación que quedó incorporada al proceso judicial.

¿Cómo se supo del abuso de la menor de 6 años en Barbosa, Santander?

El caso llegó a conocimiento de las autoridades, que presentaron la respectiva denuncia y permitieron poner en marcha la investigación que terminó con la judicialización de los tres señalados.

Con los elementos recopilados durante el proceso, la Fiscalía solicitó ante un juez con función de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento.

El juez decidió enviar a los tres procesados a un centro carcelario mientras avanza el proceso, al considerar procedente la medida solicitada por el ente investigador.

¿De qué delitos son señalados?

La Fiscalía les atribuyó los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años, todos en circunstancias de agravación, según la información entregada por el ente acusador.

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Sin embargo, es importante precisar que ninguno de los tres hombres aceptó los cargos formulados durante el proceso judicial.

Ahora la investigación deberá continuar para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los procesados y esclarecer completamente las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.

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