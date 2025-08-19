El pasado 17 de agosto a la 1:35 p.m., en la Terminal de Transportes Salitre, se registró un ataque con arma blanca que quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Allí, un hombre de la tercera edad, que se encontraba en el área de taxis, atacó con el objeto afilado a dos pasajeros sin que mediara aviso alguno.

Luego de herirlos, este sujeto se autolesionó con la misma arma.

¿Qué se sabe de los heridos tras el ataque del adulto mayor con cuchillo en la Terminal Salitre?

Según un comunicado, difundido por la misma Terminal de Transportes se aclaró que, uno de los heridos fue trasladado de inmediato en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde aún permanece hospitalizado.

Su condición continúa siendo evaluada por los equipos de salud, y se espera un parte oficial sobre su evolución.

La segunda víctima también resultó herida en el ataque, y aunque recibió atención en el lugar se encuentra bajo observación.

El agresor, tras autoinfligirse las lesiones, también fue atendido y permanece bajo custodia de la Policía Nacional, que lo vigila mientras avanza la investigación para esclarecer los motivos del ataque.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades ante el caso del adulto mayor con puñal en la Terminal?

El personal operativo de la Terminal activó de inmediato el protocolo de emergencias, brindó la atención inicial y aseguró la zona mientras llegaban las ambulancias.

La Policía de la estación E-22 intervino para controlar la situación y trasladar al responsable.

La Terminal de Bogotá señaló que se mantiene en comunicación con los centros médicos para conocer la evolución del estado de salud de los heridos y reafirmó su compromiso de colaborar con la Fiscalía en la investigación.