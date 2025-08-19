CANAL RCN
Colombia

¿Qué se sabe de los heridos tras el ataque del adulto mayor con cuchillo en la Terminal Salitre?

El agresor, quien sin motivo aparente atacó con el arma blanca a sus víctimas, también se autolesionó en varias oportunidades.

Más detalles adulto mayor
Foto: @ColombiaOscura

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 17 de agosto a la 1:35 p.m., en la Terminal de Transportes Salitre, se registró un ataque con arma blanca que quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Madre reveló cómo se dio cuenta de que su pequeña hija había sido abusada en un colegio de Bogotá
RELACIONADO

Madre reveló cómo se dio cuenta de que su pequeña hija había sido abusada en un colegio de Bogotá

Allí, un hombre de la tercera edad, que se encontraba en el área de taxis, atacó con el objeto afilado a dos pasajeros sin que mediara aviso alguno.

Luego de herirlos, este sujeto se autolesionó con la misma arma.

¿Qué se sabe de los heridos tras el ataque del adulto mayor con cuchillo en la Terminal Salitre?

Según un comunicado, difundido por la misma Terminal de Transportes se aclaró que, uno de los heridos fue trasladado de inmediato en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde aún permanece hospitalizado.

Su condición continúa siendo evaluada por los equipos de salud, y se espera un parte oficial sobre su evolución.

La segunda víctima también resultó herida en el ataque, y aunque recibió atención en el lugar se encuentra bajo observación.

El agresor, tras autoinfligirse las lesiones, también fue atendido y permanece bajo custodia de la Policía Nacional, que lo vigila mientras avanza la investigación para esclarecer los motivos del ataque.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades ante el caso del adulto mayor con puñal en la Terminal?

El personal operativo de la Terminal activó de inmediato el protocolo de emergencias, brindó la atención inicial y aseguró la zona mientras llegaban las ambulancias.

Cronología: así ocurrió el secuestro de un conductor de app hallado en zona boscosa de Villavicencio
RELACIONADO

Cronología: así ocurrió el secuestro de un conductor de app hallado en zona boscosa de Villavicencio

La Policía de la estación E-22 intervino para controlar la situación y trasladar al responsable.

La Terminal de Bogotá señaló que se mantiene en comunicación con los centros médicos para conocer la evolución del estado de salud de los heridos y reafirmó su compromiso de colaborar con la Fiscalía en la investigación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Transporte

Bajaron las muertes y aumentaron los comparendos: balance oficial de movilidad en puente festivo

Artistas

Marbelle y su conmovedor llanto el pleno concierto al recordar a Miguel Uribe

Bogotá

Mujer fue víctima de robo y secuestro tras retirar dinero en Bogotá

Otras Noticias

Tecnología

MenteX Colombia: qué es, líderes, aliados y el impacto del Genera Summit 2025

En medio del auge de la transformación digital, una organización colombiana ha logrado posicionarse como referente en educación e innovación tecnológica en Latinoamérica.

Comercio

Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria

La FDA emitió duro comunicado sobre este producto.

Inteligencia Artificial

Descubren bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales: ¿son permitidos?

Once Caldas

Video: el 'Arriero' Herrera, técnico de Once Caldas, fue agredido por la Policía de Argentina

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura