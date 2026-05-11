La hipótesis detrás del carro hallado tras el crimen de Darío Forero: lo habrían comprado por $34 millones

La investigación por el asesinato de Darío Forero, conductor de plataforma desaparecido en Bogotá y hallado muerto días después en la localidad de Bosa, tomó un nuevo rumbo tras el hallazgo de su vehículo en carreteras de Boyacá.

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Ahora, una de las principales hipótesis de las autoridades apunta a que el carro habría sido negociado por 34 millones de pesos después del crimen.

¿Qué se sabe del crimen de Darío Forero y del vehículo?

El caso comenzó el pasado 29 de abril, cuando Darío Forero desapareció luego de realizar un servicio en el centro de Bogotá. Desde ese momento, familiares y autoridades iniciaron una búsqueda que terminó el primero de mayo con el hallazgo de su cuerpo en la localidad de Bosa.

Sin embargo, el vehículo en el que trabajaba seguía desaparecido y se había convertido en una de las piezas clave de la investigación.

No fue sino hasta el viernes cuando uniformados de la Policía de Boyacá lograron interceptar el automóvil durante operativos en las vías del departamento. El carro, un Nissan March gris, se movilizaba hacia Chiquinquirá con dos personas a bordo.

¿En dónde hallaron el vehículo y hacia dónde se dirigía?

Según explicó el comandante de la Policía de Boyacá, Fredy Barbosa, los policías detectaron irregularidades durante la verificación de identificación del vehículo.

Esto nos dio como resultado que ubicáramos un vehículo que transitaba hacia Chiquinquirá con dos personas que venían en su interior, después de que nuestros hombres verifican la identificación de este vehículo, se dan cuenta de que hay algo que no estaba bien en el sistema de identificación.

Al revisar el automóvil, las autoridades encontraron que las placas no coincidían con el número del chasis. El Nissan March gris de placas FOO-124 de Bogotá había sido alterado y era movilizado rumbo al departamento de Santander.

Tras el procedimiento, las autoridades individualizaron a los dos ocupantes del carro. Uno de ellos quedó capturado y vinculado judicialmente por falsedad marcaria, mientras avanza el proceso para determinar si tendría alguna participación en el crimen del conductor de plataforma.

¿Qué hipótesis hay detrás del hallazgo del vehículo?

Precisamente, una de las hipótesis que ahora manejan las autoridades es que el hombre que conducía el vehículo habría pagado cerca de 34 millones de pesos para adquirir el automóvil, aunque todavía no está claro si sabía o no que el carro estaba relacionado con el homicidio de Darío Forero.

El vehículo quedó inmovilizado mientras la Fiscalía en Bogotá continúa recopilando pruebas y estableciendo si las personas encontradas dentro del carro tienen responsabilidad directa o indirecta en los hechos que terminaron con la muerte del conductor de plataforma.

Por ahora, será un fiscal quien determine si el capturado y su acompañante serán vinculados formalmente al proceso penal.