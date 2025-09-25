CANAL RCN
Colombia Video

Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali

Autoridades reforzaron las medidas de seguridad en torno a las instalaciones del Inpec y otros puntos estratégicos de la ciudad.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un ataque con explosivos contra el vehículo de Guillermo González Andrade, director regional del Inpec en Cali generó alarma en la ciudad. El incidente, que no dejó heridos, se suma a una serie de eventos violentos relacionados con disputas entre bandas delincuenciales en la capital del Valle del Cauca.

Mendigaban pidiendo productos que luego revendían: así operaba banda que explotaba niños en Medellín
RELACIONADO

Mendigaban pidiendo productos que luego revendían: así operaba banda que explotaba niños en Medellín

El vehículo fue atacado mientras se encontraba estacionado frente a la sede regional de la institución en el norte de Cali. Según los informes preliminares, un artefacto explosivo fue lanzado debajo del automóvil, causando daños materiales pero sin provocar lesiones personales.

Este ataque se enmarca en un contexto de creciente violencia en la ciudad, principalmente relacionada con la lucha por el control del narcotráfico en la zona oriental de Cali.

Investigan ataque a vehículo del director regional del Inpec en Cali

Las autoridades han reportado una serie de incidentes, incluyendo asesinatos y ataques contra instalaciones penitenciarias, que reflejan la intensificación de los enfrentamientos entre grupos criminales.

La situación generó preocupación entre los habitantes de Cali y las autoridades locales. El ataque contra el vehículo del funcionario del Inpec sugiere un posible intento de intimidación hacia las instituciones encargadas de la seguridad y el sistema penitenciario en la región.

Disidencias instalaron caneca con explosivos frente a una escuela de Anorí, Antioquia
RELACIONADO

Disidencias instalaron caneca con explosivos frente a una escuela de Anorí, Antioquia

Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar si existe una conexión directa con las disputas entre bandas delincuenciales. También reforzaron las medidas de seguridad en torno a las instalaciones del Inpec y otros puntos estratégicos de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!

Temblor en Colombia

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Ibagué

Policía de Ibagué sorprendió con silla de ruedas a artista callejero que no pudo volver a caminar

Otras Noticias

Once Caldas

¡Insólito! Once Caldas celebró su pase a semifinales sin haber jugado contra Independiente del Valle

Polémica celebración de Once Caldas llegando al estadio sin haber jugado contra Independiente del Valle por Copa Sudamericana.

Artistas

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown

Los artistas colombianos fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, Ciudad de México, en la tarde del 16 de septiembre.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Colpensiones

Colpensiones hace llamado de alerta a jubilados por peligrosa estafa con bonos

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones