Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali

Un ataque con explosivos contra el vehículo de Guillermo González Andrade, director regional del Inpec en Cali generó alarma en la ciudad. El incidente, que no dejó heridos, se suma a una serie de eventos violentos relacionados con disputas entre bandas delincuenciales en la capital del Valle del Cauca.

El vehículo fue atacado mientras se encontraba estacionado frente a la sede regional de la institución en el norte de Cali. Según los informes preliminares, un artefacto explosivo fue lanzado debajo del automóvil, causando daños materiales pero sin provocar lesiones personales.

Este ataque se enmarca en un contexto de creciente violencia en la ciudad, principalmente relacionada con la lucha por el control del narcotráfico en la zona oriental de Cali.

Investigan ataque a vehículo del director regional del Inpec en Cali

Las autoridades han reportado una serie de incidentes, incluyendo asesinatos y ataques contra instalaciones penitenciarias, que reflejan la intensificación de los enfrentamientos entre grupos criminales.

La situación generó preocupación entre los habitantes de Cali y las autoridades locales. El ataque contra el vehículo del funcionario del Inpec sugiere un posible intento de intimidación hacia las instituciones encargadas de la seguridad y el sistema penitenciario en la región.

Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar si existe una conexión directa con las disputas entre bandas delincuenciales. También reforzaron las medidas de seguridad en torno a las instalaciones del Inpec y otros puntos estratégicos de la ciudad.