Incendio en la cárcel El Bosque en Barranquilla por intento de motín: esto se sabe

Autoridades reportaron incendio en la cárcel El Bosque, Barranquilla. Al parecer, presos intentaron llevar a cabo un motín.

La FM conoció que las autoridades lograron controlar lo ocurrido. La información preliminar apunta que reclusos habrían incendiado colchonetas con el fin de evitar un operativo de registro en el patio 1, antiguo pabellón B.

Reclusos habrían intentado un motín en el patio 1

Además, un interno fue llevado a un centro asistencial por inhalar humo. Por medio de redes sociales, los habitantes del sector grabaron el momento en el que empezó a aparecer la nube gris e incluso aseguraron que se escucharon disparos.

Hacinamiento carcelario en Atlántico

El pasado 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación lideró la octava mesa técnica por la dignificación de las personas privadas de la libertad en Atlántico.

Para el Ministerio Público es preocupante el hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios en el departamento. Por eso, se requieren encontraron soluciones rápidas y efectivas.

Cabe recordar que a mediados de febrero, la Procuraduría instó a las autoridades con el fin de que tomaran medidas para atender esta situación. Dos de los casos más preocupantes son las estaciones en Soledad 2000 y San José, con 387% y 380% de hacinamiento respectivamente.

En aquel entonces, la entidad visitó nueve estaciones de Policía, dos centros transitorios de detención, dos centros de rehabilitación y 2 CAI en Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa. Al interior, se evidenciaron las condiciones críticas de los reclusos.

Los sitios en cuestión presentaron varias falencias, tales como infraestructuras deficientes, acceso limitado a agua potable, malas condiciones de higiene, carencia para la atención médica y déficit en el acceso a la comida.

En ese orden de ideas, la Procuraduría le solicitó a las administraciones locales de Soledad y Galapa brindar información acerca de los planes de financiación en aras de mejorar las condiciones de estas personas.

Un año atrás, concretamente a finales de julio de 2024, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre el hacinamiento, concretamente por la situación que se vivía en Malambo.