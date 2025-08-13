Balacera generó temor en Bogotá: reportan un muerto y dos personas con pronóstico reservado

El teniente coronel Diego Villar, comandante de la Policía de Suba, entregó detalles al respecto. El suceso ocurrió el martes 12 de agosto.

RELACIONADO Capturan en flagrancia a un sujeto que intentaba robar con una subametralladora en Bogotá

Por un lado, indicó que los vecinos del sector notificaron a las unidades que en el parque El Piloto, sector de La Gaitana; se escuchó un intercambio de disparos.

¿Qué se sabe de la balacera?

Cuando los uniformados acudieron al sitio, encontraron a cuatro personas heridas. Fueron trasladados al centro asistencial más cercano.

Una de las víctimas murió, mientras que dos se encuentran con pronóstico reservado. La última persona está fuera de peligro.

El comandante señaló que se puso en marcha para capturar a los responsables de la balacera. Además, invitó a que la ciudadanía brinde la información que crea competente para esclarecer este enigmático suceso.

Asesinatos aumentaron en 2025

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, herramienta proporcionada por la Secretaría de Seguridad y la Policía, presenta un balance de los diferentes crímenes.

Puntualmente con el homicidio, los datos exponen que entre enero y julio se presentaron 676 hechos. En comparación con el mismo periodo mensual del año anterior, los casos aumentaron un 5.3%. En julio de 2024, habían ocurrido 642 hechos, 34 menos que este 2025.

Los asesinatos este año se cometieron principalmente en las noches, siendo el sábado el día más peligroso, en el que hubo 63 homicidios.

Además, 448 asesinatos se cometieron con el uso de armas de fuego, siendo la modalidad más empleada. La población mayormente afectada fue la adulta con 621 crímenes.

Las diez localidades con más casos fueron: Ciudad Bolívar (145), Kennedy (100), Bosa (51), Suba (49), Rafael Uribe Uribe (45), Santa Fe (43), San Cristóbal (42), Usme (40), Usaquén (30) y Los Mártires (25).