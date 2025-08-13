CANAL RCN
Colombia

Balacera generó temor en Bogotá: reportan un muerto y dos personas con pronóstico reservado

El hecho se presentó en La Gaitana. Autoridades buscan a los responsables.

Asesinatos en Colombia peligro no pase

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
02:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El teniente coronel Diego Villar, comandante de la Policía de Suba, entregó detalles al respecto. El suceso ocurrió el martes 12 de agosto.

Capturan en flagrancia a un sujeto que intentaba robar con una subametralladora en Bogotá
RELACIONADO

Capturan en flagrancia a un sujeto que intentaba robar con una subametralladora en Bogotá

Por un lado, indicó que los vecinos del sector notificaron a las unidades que en el parque El Piloto, sector de La Gaitana; se escuchó un intercambio de disparos.

¿Qué se sabe de la balacera?

Cuando los uniformados acudieron al sitio, encontraron a cuatro personas heridas. Fueron trasladados al centro asistencial más cercano.

Una de las víctimas murió, mientras que dos se encuentran con pronóstico reservado. La última persona está fuera de peligro.

El comandante señaló que se puso en marcha para capturar a los responsables de la balacera. Además, invitó a que la ciudadanía brinde la información que crea competente para esclarecer este enigmático suceso.

Asesinatos aumentaron en 2025

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, herramienta proporcionada por la Secretaría de Seguridad y la Policía, presenta un balance de los diferentes crímenes.

Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de 7 militares en Guaviare
RELACIONADO

Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de 7 militares en Guaviare

Puntualmente con el homicidio, los datos exponen que entre enero y julio se presentaron 676 hechos. En comparación con el mismo periodo mensual del año anterior, los casos aumentaron un 5.3%. En julio de 2024, habían ocurrido 642 hechos, 34 menos que este 2025.

Los asesinatos este año se cometieron principalmente en las noches, siendo el sábado el día más peligroso, en el que hubo 63 homicidios.

Además, 448 asesinatos se cometieron con el uso de armas de fuego, siendo la modalidad más empleada. La población mayormente afectada fue la adulta con 621 crímenes.

Las diez localidades con más casos fueron: Ciudad Bolívar (145), Kennedy (100), Bosa (51), Suba (49), Rafael Uribe Uribe (45), Santa Fe (43), San Cristóbal (42), Usme (40), Usaquén (30) y Los Mártires (25).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Violencia de género

Capturan al hombre señalado de agredir física y sexualmente a una joven en Buenaventura

Bogotá

Capturan en flagrancia a un sujeto que intentaba robar con una subametralladora en Bogotá

Miguel Uribe

“Te amaré por el resto de mi vida”: el conmovedor adiós de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Cuándo será la vuelta de Nacional-Sao Paulo en Brasil por Copa Libertadores?

Atlético Nacional no logró sacar ventaja frente a Sao Paulo en Medellín y ahora deberá ir a buscar la victoria en territorio brasileño.

Artistas

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció

La actriz se encontraba hospitalizada e ingresó en código azul. ¿Cuál era su diagnóstico?

Enfermedades

Psicoterapia: el novedoso tratamiento que podría ser un alivio para el dolor lumbar

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025

Conciertos

TuBoleta se pronunció acerca de la devolución del dinero del concierto cancelado de Damas Gratis