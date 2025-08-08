CANAL RCN
Colombia

Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de 7 militares en Guaviare

El Ejército confirmó que ‘Miller’, líder de la estructura Jhon Linares, cayó en medio de operaciones militares realizadas en Guaviare.

Foto: @mindefensa /X

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército Nacional confirmó que fue abatido alias Miller, cabecilla de la estructura ‘Jhon Linares’, de las disidencias de alias Calarcá, relacionado con el asesinato de siete militares en una emboscada ocurrida en San José del Guaviare, en abril.

Según información preliminar, ‘Miller’ fue dado de baja en medio de una operación de las Fuerzas Especiales en Puerto Cachicamo, zona rural del departamento de Guaviare.

Nueve cuerpos de disidentes de las Farc fueron encontrados en Valle: esto se sabe
RELACIONADO

Nueve cuerpos de disidentes de las Farc fueron encontrados en Valle: esto se sabe

Por ahora, la División Cuarta del Ejército señaló que se continuarán las operaciones militares en la zona, con el fin de localizar a otros integrantes de las estructuras criminales que operan allí.

Asesinato de siete militares en San José del Guaviare

Alias Miller, hombre de confianza de alias Calarcá, fue señalado por las autoridades como máximo responsable del asesinato de siete militares el pasado 27 de abril, en zona rural de San José del Guaviare.

Las víctimas entonces fueron uniformados encargados de la seguridad del Antiguo Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras.

Además, tras los hostigamientos, un grupo de cinco uniformados heridos fue secuestrado por la misma estructura dirigida por ‘Miller’.

Cientos de desplazados por las disidencias de las Farc regresan a sus hogares en Jamundí
RELACIONADO

Cientos de desplazados por las disidencias de las Farc regresan a sus hogares en Jamundí

Por estos hechos, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera dar con la captura de este cabecilla.

El prontuario de alias Miller

Además de esto, el prontuario de ‘Miller’ incluye la participación en el asesinato de un líder ambiental en Tolima en el año 2019, extorsiones sistemáticas a pescadores, agricultores y comerciantes, así como la ejecución de homicidios selectivos contra la población civil.

Este hombre hizo parte del proceso de paz de 2016, sin embargo, se apartó de él para regresar a la vida armada y dedicarse a amenazar a cultivadores de hoja de coca para adquirir a menor precio la pasta base, y así ampliar sus capacidades de guerra.

Funcionario del CTI fue asesinado en medio de operativo contra las disidencias en Cauca
RELACIONADO

Funcionario del CTI fue asesinado en medio de operativo contra las disidencias en Cauca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Movistar Arena

Procuraduría le puso la lupa a disturbios ocurridos en el Movistar Arena: tomó acciones

Santander

Sicarios asesinaron a trabajadores de un taller en Santander: los tenían extorsionados

Álvaro Uribe

Tribunal de Bogotá aceptó impedimento del magistrado Riaño para definir tutela de Uribe

Otras Noticias

Fútbol

Luis Díaz y el Bayern Múnich dicen adiós a emblemática figura: se hizo oficial

El conjunto alemán despidió a este jugador insignia.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de agosto de 2025

¡El Super Astro Sol dejó una gran cantidad de ganadores durante este 8 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto.

Artistas

Reconocido actor fue asesinado intentando frenar una pelea: estaba paseando a su perro

Tecnología

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención