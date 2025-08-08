Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de 7 militares en Guaviare

El Ejército Nacional confirmó que fue abatido alias Miller, cabecilla de la estructura ‘Jhon Linares’, de las disidencias de alias Calarcá, relacionado con el asesinato de siete militares en una emboscada ocurrida en San José del Guaviare, en abril.

Según información preliminar, ‘Miller’ fue dado de baja en medio de una operación de las Fuerzas Especiales en Puerto Cachicamo, zona rural del departamento de Guaviare.

Por ahora, la División Cuarta del Ejército señaló que se continuarán las operaciones militares en la zona, con el fin de localizar a otros integrantes de las estructuras criminales que operan allí.

Asesinato de siete militares en San José del Guaviare

Alias Miller, hombre de confianza de alias Calarcá, fue señalado por las autoridades como máximo responsable del asesinato de siete militares el pasado 27 de abril, en zona rural de San José del Guaviare.

Las víctimas entonces fueron uniformados encargados de la seguridad del Antiguo Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras.

Además, tras los hostigamientos, un grupo de cinco uniformados heridos fue secuestrado por la misma estructura dirigida por ‘Miller’.

RELACIONADO Cientos de desplazados por las disidencias de las Farc regresan a sus hogares en Jamundí

Por estos hechos, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera dar con la captura de este cabecilla.

El prontuario de alias Miller

Además de esto, el prontuario de ‘Miller’ incluye la participación en el asesinato de un líder ambiental en Tolima en el año 2019, extorsiones sistemáticas a pescadores, agricultores y comerciantes, así como la ejecución de homicidios selectivos contra la población civil.

Este hombre hizo parte del proceso de paz de 2016, sin embargo, se apartó de él para regresar a la vida armada y dedicarse a amenazar a cultivadores de hoja de coca para adquirir a menor precio la pasta base, y así ampliar sus capacidades de guerra.