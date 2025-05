¿Qué proyectos se verían afectados por el anuncio de EE. UU. sobre desembolsos del BID?

Tras la firma del acuerdo entre Colombia y China, la administración Trump anunció que se va a oponer al desembolso de recursos de instituciones financieras como el BID, que estén destinados a proyectos en Colombia en los que participen empresas del gigante asiático.

Para entender las implicaciones que esto podría tener en varios importantes proyectos en Colombia, Noticias RCN se comunicó con María Claudia Lacouture, la presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.

¿Qué significa que EE. UU. va a dejar de hacer desembolsos financieros a entidades como el BID?

Básicamente lo que Estados Unidos está mencionando en este momento es un precedente. Sin lugar a duda, se ha hecho a través de acciones de parte de Estados Unidos, quien tiene el 30% del poder de voto en las decisiones del Banco Interamericano de Desarrollo, para generar bloqueos operativos, como ya lo ha hecho con países con Venezuela, Nicaragua y Honduras, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, lo ha hecho explícito.

Anteriormente no se había mencionado que se iba a generar un proceso de acciones para mirar cuáles créditos o desembolsos se podrían frenar y revisar.

¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que definitivamente hoy Colombia vuelve a ser un ejemplo para los países que tienen alianzas o están en relación con Estados Unidos. Esta vez de las consecuencias, se puede generar un distanciamiento percibido frente a su principal socio comercial y político.

Dos, sobre los desembolsos nuevos que se pueda pedir por parte de Colombia, los que ya están aprobados requieren de un procedimiento por parte de el directorio del BID que está conformado por 14 países para lograr presentar un procedimiento que permita hacer acciones en el sentido de revisión o poner en alto un desembolso que ya está aprobado.

Parte de las acciones que se están viendo o que se pueden ver es que se podría ver afectada la aprobación de nuevos créditos, especialmente los desembolsos de libre destinación dirigidos al Ministerio de Hacienda, que son financiamientos que se requieren para operaciones y están sujetos a consideraciones políticas que hoy en día estamos viendo que hay una injerencia.

¿Qué proyectos en Colombia podrían verse afectados?

Los que están aprobados y hay un contrato vigente, se debe de continuar su proceso de desembolso y de procesos que están establecidos dentro de esos contratos. Si no se cumple, pues el BID estaría incumpliendo contratos y podría tener una demanda sin lugar a duda.

En este momento no se esperaría que el metro, lo que está probado hoy en día con el BID tenga ningún cambio ni ninguna demora, ni ninguna acción.

RELACIONADO Cinco países de Latinoamérica quedarán exentos de visa para viajar a China

Las nuevas aprobaciones que entran a ser partícipe dentro del BID pueden tener no aprobación o procesos de revisión mucho más profundos de los que normalmente se tiene, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que el quorum en el BID para poder tomar decisiones es de 75%.

Pero la mayoría para poder aprobar un desembolso es del 51% y en ese sentido, si Estados Unidos no se presenta, no se puede dar la mayoría y por lo tanto no se da la aprobación porque tiene el 30% del poder del voto.

En las últimas horas el Gobierno Nacional ha dicho que solicitó formalmente hacer parte del Banco de los Bricks. ¿Eso qué significaría?

Pues hay que mirar a ver las condiciones de esos acuerdos que está haciendo el Gobierno Nacional. De hecho, es muy importante que se pueda conocer cuáles fueron los acuerdos que se desarrollaron en China, cuáles son las implicaciones, qué compromisos adquiere China frente a los temas de transparencia, a los temas de competencia leal, a los temas de reciprocidad comercial, a temas de acciones que permitan reducir esa desbalanza que tenemos hoy en día y también, en este caso de los del tema relacionado con el crédito, ¿cuáles son las condiciones?

RELACIONADO Presidente Petro propuso traer fibra óptica de China y se prepara para firmar la adhesión a la ruta de la seda

Porque una de las cosas que está muy clara es que el BID es uno de los bancos que presentan mejores condiciones para los países latinoamericanos, siendo el banco de los latinoamericanos. No es de Estados Unidos, es de todos los países latinoamericanos y en ese sentido pues Colombia es partícipe de las oportunidades que presenta y que se seguirán presentando seguramente con el BID.