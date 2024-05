¿Qué sigue en el caso de Salvatore Mancuso?

Un juez de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Bogotá levantó las 57 órdenes de captura contra Salvatore Mancuso, además ordenó la libertad inmediata. El exjefe paramilitar permanece en un patio de máxima seguridad de La Picota.

Para el analista Julio César Iglesias, esa es la entrada de Salvatore mancuso como un actor político. Señala que ese es "el propósito al final detrás de ese afán del Gobierno por traerlo al país".

"El afán de que regrese a Colombia es el afán también porque Mancuso sirva como un testimonio en contra de actores políticos que van a estar jugando en contra del sector que representa el Gobierno de las elecciones de 2026 o acaso alguien se cree que un hombre que lleva 20 años fuera de la ilegalidad o 16 años encerrado en una cárcel de Estados Unidos, va a llegar acá y le van a tender tapete rojo las organizaciones criminales y tiene capacidad de mando o capacidad de influencia para ejercer de verdad un papel decisivo en los procesos de paz".

Agregó que el exjefe paramilitar quedó "desfasado" de los problemas del conflicto armado en Colombia. "Las organizaciones se han fragmentado, el conflicto se ha complejizado muchísimo y no creo que vaya a ser ese el papel relevante que va a jugar Mancuso. Sí puede ser un papel relevante en la opinión pública dando entrevistas, hablando contra los enemigos, por supuesto del Gobierno que yo creo que esa es la voluntad detrás de esto".

Iglesias además cuestionó la decisión de libertad. "No deja de ser doloroso que se sean 57 órdenes de captura que un juez levante quién sabe cuántas cientos o miles de víctimas hay detrás de esas 57 órdenes de captura y la sociedad dice y ¿esto para qué? ¿qué es lo que va a entregar Mancuso a cambio a la sociedad?"

¿Dónde quedan las víctimas?

Juana Afanador recordó que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso cometió delitos de lesa humanidad y los colombianos necesitan conocer la verdad de esos crímenes.

"(...) respecto a las alianzas que hubo para cometer esos crímenes. Necesitamos elucidar episodios como el famoso en el que Mancuso entró al Congreso de la República con tapete rojo. Tenemos que escuchar principalmente en ese momento a las víctimas".

Dijo que las víctimas están esperando tener un cara cara con Mancuso para saber a verdad sobre sus familiares. "Hay muchas víctimas, muchas familias de víctimas que ni siquiera pudieron encontrar los restos de sus familias, que no saben qué pasó y esto es importantísimo como parte de la reparación".

"Claro, es chocante, Salvatore Mancuso en libertad es muy chocante, ahora pasa a la gente que JEP es quien entra en este momento a tener la sartén por el mango en relación a este personaje. También es un trabajo de memoria histórica. El momento y la historia paramilitar en Colombia es un momento que no podemos negar y que le lastimosamente cuando se dio el proceso en el que se desmovilizó una parte de los paramilitares, no supimos la verdad que había detrás".

¿Qué tanto puede aportar?

Iglesias puso en la mesa una inquietud sobre lo que realmente puede aportar Salvatore a las víctimas. "Lo que yo no entiendo es cuál es la relación entre la verdad y que Salvatore Mancuso necesariamente esté en libertad, es decir, por qué en la cárcel si el señor Mancuso tiene esa ese arrepentimiento y esa decisión de contar la verdad a las víctimas y traer luz sobre los crímenes que cometió, por qué no lo puede hacer en la cárcel, o sea, por qué no puede cumplir su condena y al mismo tiempo cumplir con la verdad".

"Yo no creo que esa transacción sea una transacción sana, no podemos en esa lógica. Para que un delincuente cuente la verdad las víctimas tienen que soportar tenerlo en las calles. Entonces, ¿dónde está la justicia?"

Por su parte, para Juana ese tipo de transacción es positiva de cara al futuro del país. "Me parece que es necesario, es parte del proceso de reconciliación de un país que ha pasado por un conflicto armado histórico, doloroso, porque no se puede negar y el dolor de las víctimas no se puede negar, pero el que es el momento de verdad de hacer este trabajo de memoria, de reparación".

¿Y las garantías? tiene que mostrar pruebas, sin pruebas, no hay nada. Sin pruebas no hay verdad, puede reparar económicamente pero si no nos dice dónde están, qué pasó exactamente. Necesitamos lugares, horas, pruebas lo que sea que demuestre o si no pues ahí si no hay nada que hacer".