CANAL RCN
Colombia

UNGRD evalúa declarar emergencia económica por impacto de frente frío en el país

El fenómeno climático, que comenzó el 31 de enero, ha dejado 104 eventos reportados en 84 municipios de 14 departamentos. Las lluvias intensas han impactado a más de 43.900 familias.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
08:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las recientes semanas, el país ha estado enfrentando una compleja situación climática tras el paso de un frente frío que ha provocado más de un centenar de emergencias en distintas regiones del territorio nacional.

¿En dónde impactará el nuevo frente frío y cuándo llegará? Esto revelaron las autoridades
RELACIONADO

¿En dónde impactará el nuevo frente frío y cuándo llegará? Esto revelaron las autoridades

Gobierno evalúa declarar emergencia económica por estragos del frente frío

Ante la magnitud de las afectaciones, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres publicó un documento en el que recomendó al presidente Gustavo Petro declarar una emergencia económica y social para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

El fenómeno climático, que comenzó el 31 de enero, ha dejado 104 eventos reportados en 84 municipios de 14 departamentos. Las lluvias intensas han impactado a más de 43.900 familias, con daños especialmente severos en zonas de Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño.

Córdoba concentra la mayor afectación, con más de 33.000 hogares damnificados. Durante la sesión del Consejo, el Gobierno revisó el alcance de la emergencia y los mecanismos necesarios para atender a las comunidades afectadas.

La posible declaratoria permitiría adoptar medidas extraordinarias para financiar la atención humanitaria y acelerar la recuperación de los territorios impactados. “El objetivo del consejo fue articular las capacidades institucionales para fortalecer la respuesta integral del Gobierno a las emergencias, así como conocer los pronósticos y anticipar escenarios de riesgo”, se lee en el documento.

Las autoridades señalaron que el país atraviesa un escenario climático atípico, con precipitaciones persistentes incluso sin la presencia de un evento de La Niña. Esta situación ha incrementado la ocurrencia de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos, afectando infraestructura crítica y servicios esenciales.

Según el análisis oficial, la combinación de fenómenos hidrometeorológicos intensos ha superado la capacidad de respuesta ordinaria del sistema y ha generado presiones adicionales sobre las finanzas públicas. Frente a esta emergencia, la UNGRD activó una operación nacional de asistencia que incluye 21 intervenciones humanitarias, el despliegue de equipos técnicos y maquinaria para restablecer la conectividad vial, y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional en el transporte de ayuda.

No solo las personas, también los animales viven al límite en Córdoba por cuenta de las lluvias
RELACIONADO

No solo las personas, también los animales viven al límite en Córdoba por cuenta de las lluvias

Gobierno entrega ayudas para damnificados por frente frío en el país

Hasta el momento se han movilizado 30 toneladas de suministros en 20 vuelos hacia las zonas más golpeadas, beneficiando a más de 27.000 familias. En Córdoba, se distribuyeron 13.000 kits de ayuda humanitaria, junto con refuerzos adicionales.

También se reportaron entregas de insumos en Casanare y Putumayo como parte del plan de respuesta. Más de 600 unidades operativas de organismos de socorro y de la Fuerza Pública continúan trabajando en labores de atención y recuperación en al menos ocho departamentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

ELN atacó con explosivos batallón en Ocaña: hay varios uniformados heridos

Antioquia

Condenan a escoltas por el caso de tortura en el que estaría implicado el papá de Greeicy Rendón

A lo que vinimos

A lo que vinimos: Paloma Valencia tiene la fórmula para recuperar a La Guajira de la crisis

Otras Noticias

Fútbol

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

El 10 colombiano fue anunciado hace unos días por el Minnesota United de la MLS.

ONU

Casi cinco millones de niñas podrían sufrir mutilación genital en 2026: advierte la ONU

Los programas de educación sanitaria con los que buscan frenar esta práctica podrían desaparecer por la falta de fondos.

Tecnología

Llega a Colombia el celular con el Récord Guinness en resistencia: así puede conseguirlo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS