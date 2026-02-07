UNGRD evalúa declarar emergencia económica por impacto de frente frío en el país

En las recientes semanas, el país ha estado enfrentando una compleja situación climática tras el paso de un frente frío que ha provocado más de un centenar de emergencias en distintas regiones del territorio nacional.

Gobierno evalúa declarar emergencia económica por estragos del frente frío

Ante la magnitud de las afectaciones, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres publicó un documento en el que recomendó al presidente Gustavo Petro declarar una emergencia económica y social para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

El fenómeno climático, que comenzó el 31 de enero, ha dejado 104 eventos reportados en 84 municipios de 14 departamentos. Las lluvias intensas han impactado a más de 43.900 familias, con daños especialmente severos en zonas de Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño.

Córdoba concentra la mayor afectación, con más de 33.000 hogares damnificados. Durante la sesión del Consejo, el Gobierno revisó el alcance de la emergencia y los mecanismos necesarios para atender a las comunidades afectadas.

La posible declaratoria permitiría adoptar medidas extraordinarias para financiar la atención humanitaria y acelerar la recuperación de los territorios impactados. “El objetivo del consejo fue articular las capacidades institucionales para fortalecer la respuesta integral del Gobierno a las emergencias, así como conocer los pronósticos y anticipar escenarios de riesgo”, se lee en el documento.

Las autoridades señalaron que el país atraviesa un escenario climático atípico, con precipitaciones persistentes incluso sin la presencia de un evento de La Niña. Esta situación ha incrementado la ocurrencia de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos, afectando infraestructura crítica y servicios esenciales.

Según el análisis oficial, la combinación de fenómenos hidrometeorológicos intensos ha superado la capacidad de respuesta ordinaria del sistema y ha generado presiones adicionales sobre las finanzas públicas. Frente a esta emergencia, la UNGRD activó una operación nacional de asistencia que incluye 21 intervenciones humanitarias, el despliegue de equipos técnicos y maquinaria para restablecer la conectividad vial, y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional en el transporte de ayuda.

Gobierno entrega ayudas para damnificados por frente frío en el país

Hasta el momento se han movilizado 30 toneladas de suministros en 20 vuelos hacia las zonas más golpeadas, beneficiando a más de 27.000 familias. En Córdoba, se distribuyeron 13.000 kits de ayuda humanitaria, junto con refuerzos adicionales.

También se reportaron entregas de insumos en Casanare y Putumayo como parte del plan de respuesta. Más de 600 unidades operativas de organismos de socorro y de la Fuerza Pública continúan trabajando en labores de atención y recuperación en al menos ocho departamentos.