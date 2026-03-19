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¿Qué tanto se han movido los números con respecto a la última Gran Encuesta?

Ha habido cambios en cuanto a la intención de voto para Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
08:45 p. m.
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Un par de semanas después de las elecciones al Congreso y con las fórmulas vicepresidenciales listas, GAD3 realizó otra encuesta para Noticias RCN con respecto a la intención de voto.

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El 31 de mayo está cada vez más cerca, por lo que aumenta la expectativa en saber quiénes irán a la segunda vuelta y, por ende, quedarían a un paso de llegar a la Casa de Nariño.

Cepeda, sin mucho cambio, de la Espriella bajó y Valencia subió

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Clara López, Mauricio Lizcano, Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo: ellos estarán presentes en el tarjetón de primera vuelta.

Para conocer la intención de voto, GAD3 realizó una encuesta para Noticias RCN. Los tres candidatos que puntúan son Cepeda, de la Espriella y Valencia. La encuesta también analizó los múltiples escenarios para segunda vuelta.

El pasado 27 de febrero, GAD3 había hecho otra encuesta y al comparar los resultados con la más reciente, hay datos importantes.

¿Cómo se pueden interpretar estos resultados?

La intención de voto por Iván Cepeda aumentó 1%, pasando de 34% a 35%; de la Espriella tuvo una caída del 5%, pasando de 26% a 21%. En cambio, Valencia quedó con un importante aumento, de 4% a 16%.

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Narciso Michavila, presidente de la firma encuestadora GAD3, hizo referencia a una situación paradójica en la carrera presidencial: “Quien pase a la segunda vuelta o tenga más opciones de pasar a la segunda vuelta, no tiene por qué ser el que tenga más opciones de ganar luego el balotaje”.

Respecto a Cepeda, indicó que su fortaleza radica en el respaldo consolidado de los partidos de izquierda, manteniéndose por encima de un tercio del electorado. Sin embargo, advirtió que esto también representa su principal debilidad, dado que hay mucha parte del electorado que no está creciendo y debe definirse entre de la Espriella o Valencia como su rival en una posible segunda vuelta.

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