¿Por qué quedó libre el presunto agresor que le propinó brutal golpiza a un perro en Antioquia?

El hombre se presentó ante las autoridades, luego de que se viralizara el violento ataque que presuntamente le propinó al animal.

noviembre 10 de 2025
01:38 p. m.
Hace algunos días hubo un caso de maltrato animal que generó indignación. A través de redes sociales se viralizó el video de un hombre que le propinó brutal golpiza a un perro en Bolívar, Antioquia.

Las imágenes fueron inquietantes e hicieron que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Por ejemplo, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, indicó que se había dispuesto una recompensa de hasta 50 millones de pesos por su captura.

Presunto agresor se presentó ante las autoridades

El presunto agresor fue identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez. Fue tal el impacto mediático que tuvo el caso, que varias figuras públicas (como cantantes) se pronunciaron y pidieron celeridad en el caso.

El viernes 7 de noviembre, Oviedo se entregó ante las autoridades en Yarumal. De acuerdo con lo mencionado por el gobernador, el señalado agresor le suministró a la Policía detalles de lo ocurrido.

Todo parecía indicar que le iban a imponer medida de aseguramiento mientras se surte el proceso judicial. Sin embargo, en las últimas horas ocurrió un revés y quedó libre.

La razón de por qué quedó libre

Las autoridades revelaron que quedó en libertad debido a que se entregó en un sitio distinto a donde ocurrieron los hechos. Es decir, el crimen en cuestión se perpetró en una jurisdicción diferente.

Por si fuera poco, se supo que no hay emitida una orden de captura en su contra. Sin embargo, el proceso judicial está abierto. Entonces, la recompensa vuelve a mantenerse. Con la denuncia, la orden puede ser una realidad.

Con lo que respecta a la salud del canino, se supo que sigue en recuperación y bajo observación constante. Su estado no es crítico, pero tiene varias contusiones, perdió la noción motora en una oreja y tiene una hemorragia en el ojo.

