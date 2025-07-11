Este es el rostro del sujeto que propinó mortal golpiza a un perro en Antioquia

En las recientes horas, todo un revuelo se ha generado en redes sociales tras conocerse un video que deja ver la brutal golpiza que un sujeto le propinó a un perro en Antioquia.

RELACIONADO Autoridades ofrecen recompensa para dar con el sujeto que propinó mortal golpiza a un perro

Revuelo por video que muestra cruel caso de maltrato animal en Antioquia

Según información, el hombre fue identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, quien ahora es buscado por las autoridades.

Varios artistas y representantes políticos del país han compartido su fotografía para que la comunidad pueda brindar detalles de su paradero.

Incluso, el gobernador de Antioquia anunció una millonaria recompensa para quien brinde información que permita su captura.

“Ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa para quienes nos permitan dar con su paradero. Paisanos, llamen al 123 y entréguennos toda la información que nos permita ubicarlo”, indicó el mandatario a través de su cuenta oficial en X.

El gobernador Andrés Julián también compartió un video indicando que las autoridades se encuentran adelantando las acciones competentes para lograr ubicarlo y aseguró que “para este sujeto que maltrató un perrito con crueldad excesiva, no hay un hueco en la tierra lo suficientemente grande para esconderse”.

Video revela cruel caso de maltrato animal en Antioquia

Las imágenes difundidas con indignación por varios usuarios en redes sociales dejan ver cuando Oviedo Sánchez maltrata al canino con un objeto contundente similar a un palo de escoba en sus patas traseras.

En el video se escucha a una mujer, quien graba las imágenes, gritar de manera desesperada y también el llanto del animal.

Minutos después, el hombre lanza al canino contra el piso, propinándole un golpe mortal. Una vez el canino en el suelo, inconsciente, continúa dándole patadas.