Se entregó el hombre que golpeó brutalmente a un perro en Antioquia: llegó con un animal

El país entero ha seguido el desarrollo del caso que generó indignación por el nivel de crueldad mostrado contra un perro en Antioquia.

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa cómo un hombre golpea sin piedad al animal hasta causarle presuntamente la muerte.

Tras varios días de búsqueda y repudio público, el presunto agresor decidió entregarse voluntariamente ante las autoridades.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien a través de su cuenta en X anunció que el sujeto, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, se presentó ante las autoridades y reveló que los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre, en Bolívar.

Así mismo, el sujeto llegó en compañía de un perro, quien, según el agresor, sería el mismo que se observa en el aterrador video. No obstante, el grupo de médicos veterinarios se encuentran evaluando si se trata del mismo animal o no.

Se entregó el hombre que golpeó a un perro en Antioquia

“Les tengo excelentes noticias. Persona responsable del maltrato al perro se va a entregar en las próximas horas. En este momento estamos trabajando con la Fiscalía y la Policía Nacional para coordinar la entrega de esta persona ante las autoridades”, escribió el alcalde Zuluaga en su mensaje.

El funcionario aprovechó para agradecer al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por ofrecer la recompensa de hasta 50 millones de pesos que ayudó a acelerar el proceso de identificación y ubicación del presunto responsable.

También reconoció la labor de la Policía Nacional y del equipo de la Gobernación de Antioquia, quienes desde el primer día se mantuvieron atentos a los avances del caso.

"Este es el logro de todo un país y demuestra el lado positivo de las redes sociales, y que con esfuerzo podemos proteger a los más vulnerables y lograr resultados concretos y muy rápidos en situaciones tan lamentables", explicó.

Hombre golpeó brutalmente a golpes a un perro en Antioquia

El brutal episodio fue registrado en un video que muestra al hombre golpeando en repetidas ocasiones a un perro con un objeto contundente, mientras se escuchan los gritos de dolor del animal y la voz desesperada de una mujer que presencia los hechos.

RELACIONADO Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida

En la grabación se observa también cómo, tras la golpiza, el sujeto lanza al animal contra el piso, provocándole aparentemente la muerte y continuando luego con patadas, aun cuando el perro ya no respondía.

Según el activista Andrés Preciado, defensor de los derechos de los animales, el ataque habría ocurrido porque el perro le quitó un trozo de carne al agresor:

"Indignante caso de maltrato, la comunidad está indignada con el actuar de este sujeto. Tiene que caerle todo el peso de la ley y aplicarse la Ley Ángel. Este sujeto es un peligro para la sociedad, queremos justicia. Es oriundo de Sonsón, Antioquia, y los hechos ocurrieron en una vereda".

Ante la conmoción, el alcalde de Sonsón aclaró que, aunque el agresor es originario de ese municipio, el hecho no ocurrió allí:

"Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la fuerza pública para hallar a los responsables de este delito. Ni en Sonsón ni en nuestro departamento vamos a permitir que maltraten a nuestros animales ni que cometan estos actos tan repudiables".