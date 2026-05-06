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Colombia

Queja disciplinaria contra juez que le prohibió a De la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia

La medida es cautelar e indica que el candidato no puede utilizar la prenda de la Selección Colombia en medio de la campaña de la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella con la camiseta de la Selección Colombia.
Abelardo de la Espriella con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 05 de 2026
10:55 a. m.
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A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, una juez tomó una decisión que ha causado polémica y abierto el debate: le prohibió al candidato Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia en campaña.

Le prohíben a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña
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Paralelamente a la contienda electoral, los colombianos están expectantes por el debut y participación de la selección en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Se medirá en fase de grupos contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

¿Por qué se la prohibieron usar?

En medio de la campaña, De la Espriella ha aparecido en plazas públicas portando la característica prenda de la camiseta. Inclusive, después de los resultados de primera vuelta en la que quedó ganador, dio sus palabras vistiéndola.

Su contrincante, Iván Cepeda, cuestionó fuertemente que la usara: “Es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista”.

La Federación Colombiana de Fútbol se refirió y mencionó que no tenía competencia para prohibir o regular el uso. Pues bien, el Juzgado 120 en Función con Conocimiento en Bogotá impuso la medida cautelar tras recibir una tutela.

¿Juez podría ser investigada?

“Se ordena al ciudadano y candidato presidencial y al partido político Defensores de la Patria, para que de manera inmediata se abstengan de utilizar o exhibir en su campaña electoral y publicitaria para la segunda vuelta”, sostiene la medida.

Abelardo De La Espriella reaccionó la decisión que le prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña
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La Red de Veedurías Colombia, encabezada por Pablo Bustos, radicó ante el Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá una queja disciplinaria contra la juez que tomó esta decisión.

“La medida provisional se tomó sin que se reunieran las condiciones legales y jurisprudenciales para proceder en tal sentido en franca rebeldía con la legalidad y los precedentes judiciales aplicables”, expone la queja.

La solicitud, entonces, es a que se inicie una investigación contra Aura Luz Forero González, la juez.

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