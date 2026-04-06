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Abelardo De La Espriella reaccionó la decisión que le prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña

Un juez de Bogotá tomó una medida provisional que restringe al candidato usar la camiseta del combinado nacional.

Abelardo de la Espriella camiseta de la Selección Colombia (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 04 de 2026
02:26 p. m.
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Tras la primera vuelta presidencial, se generó una controversia en torno al uso de la camiseta de la Selección Colombia con fines políticos, luego de que la campaña de Abelardo De La Espriella se apropiara del distintivo y que muchos de sus votantes la usaran el pasado 31 de mayo.

Le prohíben a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña
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El candidato Iván Cepeda se expresó públicamente sobre esta situación, cuestionando el uso de una prenda que tiene otros fines. Esto llevó a que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciara en un comunicado oficial, instando a mantenerlos al margen de los asuntos políticos del país.

Recientemente, el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá emitió un fallo provisional para que Abelardo De La Espriella y los integrantes del movimiento Defensores de la Patria se abstengan de usar esta camiseta en actos públicos, redes sociales o campaña electoral, esto mientras avanza el estudio de una tutela al respecto.

Pronunciamiento de Abelardo De La Espriella

Tras conocerse el fallo, el abogado y candidato presidencial reaccionó por medio de un comunicado oficial, en donde expresó su desacuerdo con la decisión judicial, indicando que "la camiseta de Colombia NO se censura".

Defensores de la Patria invita a todos los ciudadanos que libremente quieran sumarse a esta iniciativa a portar la camiseta de Colombia durante las próximas semanas: en sus hogares, lugares de trabajo, universidades, barrios, reuniones familiares y actividades cotidianas.

Según indica el documento, la iniciativa de usar la camiseta no es una instrucción del movimiento político, sino una expresión "voluntaria y pacífica". Añaden que "cada colombiano tiene derecho a vestir una prenda adquirida legalmente y a expresar el orgullo que siente por su país".

Frente a la prohibición para los miembros de la campaña y el propio candidato, se indica que el equipo jurídico ya inició una acción de respuesta para llevar a cabo la revocatoria de la decisión del juez de Bogotá.

Mientras esa discusión se resuelve en el escenario jurídico, el mensaje ciudadano es claro: nadie puede prohibirles a los colombianos sentir orgullo por Colombia ni portar libremente la camiseta de su Selección.

José Manuel Restrepo habló tras el fallo

El exministro José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De La Espriella, reaccionó a través de sus redes sociales en donde manifestó que seguirá usando la camiseta amparándose en el derecho del libre desarrollo de la personalidad.

"Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Esta camiseta la usaré cuando quiera donde quiera y las veces que quiera. No solo porque me siento orgulloso de mi país, sino las libertades individuales son principios fundamentales de nuestra democracia", expresó.

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