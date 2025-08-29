CANAL RCN
Colombia

Cayó odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín para abusar sexualmente de menores

Se confirmó que había ingresado 15 veces a Colombia para concretar encuentros con víctimas contactadas por redes sociales.

Odontólogo abusador
Noticias RCN

agosto 29 de 2025
04:55 p. m.
La captura de un ciudadano norteamericano que aprovechaba sus viajes a Medellín para explotar sexualmente a menores de edad se convirtió en uno de los casos más recientes que vinculan a extranjeros con delitos de abuso infantil en Colombia.

La detención se produjo en Miami tras una operación coordinada entre autoridades de ambos países.

Cayó odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín para abusar de menores

El presidente Gustavo Petro fue el primero en confirmar la noticia a través de su cuenta oficial en X.

El mandatario señaló que se trataba de un odontólogo de nacionalidad estadounidense y que había sido capturado en Miami como resultado de la cooperación entre las policías de Colombia y Estados Unidos. Petro lo calificó directamente como “un explotador sexual de menores en Medellín”.

Odontólogo estadounidense ingresó en 15 ocasiones a Medellín

De acuerdo con lo revelado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, las investigaciones establecieron que el odontólogo había ingresado en 15 ocasiones.

En cada visita, alquilaba apartamentos en Medellín para llevar a cabo encuentros con adolescentes. Para acercarse a ellas, utilizaba redes sociales, donde las contactaba y ofrecía diferentes dádivas con el fin de concretar los abusos.

¿Cómo ubicaron al odontólogo que abusaba niñas en Medellín?

La investigación contra el ciudadano norteamericano comenzó en Colombia luego del proceso judicial contra Stefan Andrés Correa, quien fue sentenciado en 2025 a cadena perpetua en Florida.

En ese caso, se documentó la explotación sexual de al menos cinco menores colombianas de entre 13 y 15 años, entre los años 2023 y 2024. A partir de esa condena, las autoridades recopilaron más evidencias que permitieron ubicar al odontólogo estadounidense y relacionarlo con el mismo patrón delictivo.

Finalmente, el ministro Sánchez destacó el alcance de este operativo internacional:

Gracias a la coordinación entre nuestra Policía y la agencia HSI de EE.UU., fue capturado un ciudadano estadounidense por el delito de explotación sexual comercial de menores de edad. Ningún delincuente que abuse de nuestros niños, niñas y adolescentes quedará impune. La protección de nuestra infancia es sagrada.

