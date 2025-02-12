¿Quién era el hombre que fue asesinado tras resistirse a un robo en el norte de Bogotá?

En la tarde de este 2 de diciembre, ocurrió un hecho violento en el norte de Bogotá. Un hombre estaba caminando sobre la calle 108 con carrera 19, localidad de Usaquén; cuando fue víctima de un intento de robo de un celular bajo la modalidad de raponazo.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, se habría resistido al hurto y forcejeó. Los ladrones entonces sacaron una pistola y le dispararon. Tras la reacción de la Policía, uno de los criminales, de 25-30 años, murió.

Foto del menor aprehendido: el otro ladrón murió

Con respecto al otro responsable, se supo que es un joven de 16 años y está en un centro médico por una herida en el brazo. Noticias RCN conoció una fotografía de esta persona.

Sobre este caso se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho: “Aproximadamente a la 1:30 p.m., individuos que se movilizaban en una motocicleta intentan hurtar a una persona de 29 años. Al momento opone resistencia y estos delincuentes le disparan en dos ocasiones. Al tratar de huir, la reacción policial los enfrenta y uno queda neutralizado”.

La zona había sido priorizada, dado que el 10 de noviembre hubo otro enfrentamiento entre los uniformados y los dos ladrones. Es un sector en donde varios robos han ocurrido.

Revelan quién era la víctima

Sobre la víctima, se conoció que se llamaba Jean Claude Bossard, originario de Barranquilla. Trabajaba como administrador de empresas y fue coordinador de logística en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018. También hacía contenido en redes sociales.

Entre enero y octubre, se reportaron 974 homicidios en Bogotá, cinco menos que en el mismo periodo de 2024. El uso de armas de fuego fue la modalidad más empleada, estando presente en 621 sucesos.

Las localidades que tuvieron aumento de casos fueron: Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.