Más de 10.000 familias damnificadas en Córdoba por intensas lluvias que afectan 12 municipios del departamento

Las intensas lluvias que comenzaron la madrugada del domingo siguen causando graves afectaciones en Córdoba, donde más de 10.000 familias han resultado damnificadas en 12 municipios.

La situación más crítica se registra en Canalete, donde la fuerza del agua derribó tres puentes y dejó incomunicadas amplias zonas rurales.

Allí, 600 familias permanecen en un albergue urbano, aunque las autoridades advierten que la cifra podría aumentar debido a la imposibilidad de acceder a las veredas más dispersas.

Puentes colapsados y familias incomunicadas en Córdoba

Entre los afectados está Arleth, quien perdió su vivienda y todas sus pertenencias junto a su familia: "La corriente se lo llevó todo, o sea, el agua empezó a llover desde las 12 de la noche y fue inevitable porque todo se lo llevó el río".

En la vereda Nueva Berlín, 18 familias reportaron pérdidas de colchones, electrodomésticos y negocios. Las autoridades ambientales proyectan que las lluvias podrían continuar hasta el miércoles, manteniendo activos los comités de emergencia en todo el departamento.

Antioquia en alerta por inundaciones y deslizamientos

En Antioquia, la Gobernación reportó la muerte de un adulto mayor en Necoclí, arrastrado por una corriente. La región de Urabá concentra las mayores afectaciones, con alerta naranja en Turbo e inundaciones en Apartadó, Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Carepa, Chigorodó, Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí.

El reporte preliminar indica que cerca de 1.500 familias resultaron afectadas, con graves pérdidas de cultivos. En el suroeste, deslizamientos en Betulia afectaron la movilidad y a 60 familias de la vereda La Cartilla y el paraje Alto del Oso. La Gobernación coordina el envío de ayuda humanitaria junto a los comités locales de emergencia.