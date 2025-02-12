CANAL RCN
Colombia

Cayó hombre que portaba un revolver cargado en plena calle de Bogotá: el sujeto tenía brazalete del Inpec

El sujeto, con antecedentes y bajo monitoreo judicial, fue sorprendido durante patrullajes con el arma.

Hombre con brazalete del Inpec delinquiendo
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo desarrollado por uniformados del CAI Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, fue detenido un hombre de 24 años que se movilizaba por una zona residencial del sur de Bogotá mientras llevaba un revólver oculto.

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico
RELACIONADO

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

El caso llamó la atención de las autoridades debido a que el capturado portaba un brazalete electrónico del INPEC en seguimiento por un proceso previo de falsedad marcaria.

 

Los hechos ocurrieron en la transversal 37 con transversal 36D, en el sector conocido como barrio Grupos.

Allí, los patrulleros realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un ciudadano cuya actitud levantó sospechas. Ante la conducta observada, los policías procedieron a practicar un registro personal y fue en ese momento cuando encontraron un revólver con cinco cartuchos en su interior.

Al verificar su identidad y revisar las condiciones en las que se movilizaba, los uniformados confirmaron que el hombre tenía puesto un brazalete electrónico del INPEC, dispositivo utilizado para monitorear a personas vinculadas a procesos judiciales.

Este brazalete correspondía a una medida adoptada en su contra por el delito de falsedad marcaria.

¿Qué otros antecedentes tenía el sujeto visto con brazalete del Inpec?

Además de esta situación, las autoridades señalaron que el sujeto ya presentaba antecedentes por porte de armas de fuego y por fuga de presos durante el 2025, información que reforzó la decisión de trasladarlo de inmediato para su judicialización.

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron
RELACIONADO

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Un juez de la República evaluó el caso y determinó imponerle medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Soacha

Cárcel para miembros de Los Paisas: banda que sembró terror en Soacha con ola de asesinatos

Secuestro en Colombia

Emoción total en la familia de Giovanny Ayala: así reaccionaron sus hijos tras liberación de Miguel

Ejército Nacional

El general (r) Juan Miguel Huertas sigue firmando documentos del Ejército tras suspensión de Procuraduría

Otras Noticias

Prima

Trabajadoras domésticas recibirán prima en diciembre: así puede calcularla de acuerdo a la ley

Así puede calcular el valor de este pago que se otorga a estos empleados.

Donald Trump

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"

El presidente Donald Trump se refirió al tema de la cocaína procedente de Colombia y dijo que cualquier país que trafique a Estados Unidos puede ser atacado.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores

Inteligencia Artificial

Estos son los mejores creadores de contenido en Colombia, según la IA