Cayó hombre que portaba un revolver cargado en plena calle de Bogotá: el sujeto tenía brazalete del Inpec

En un operativo desarrollado por uniformados del CAI Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, fue detenido un hombre de 24 años que se movilizaba por una zona residencial del sur de Bogotá mientras llevaba un revólver oculto.

El caso llamó la atención de las autoridades debido a que el capturado portaba un brazalete electrónico del INPEC en seguimiento por un proceso previo de falsedad marcaria.

Los hechos ocurrieron en la transversal 37 con transversal 36D, en el sector conocido como barrio Grupos.

Allí, los patrulleros realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un ciudadano cuya actitud levantó sospechas. Ante la conducta observada, los policías procedieron a practicar un registro personal y fue en ese momento cuando encontraron un revólver con cinco cartuchos en su interior.

Al verificar su identidad y revisar las condiciones en las que se movilizaba, los uniformados confirmaron que el hombre tenía puesto un brazalete electrónico del INPEC, dispositivo utilizado para monitorear a personas vinculadas a procesos judiciales.

Este brazalete correspondía a una medida adoptada en su contra por el delito de falsedad marcaria.

¿Qué otros antecedentes tenía el sujeto visto con brazalete del Inpec?

Además de esta situación, las autoridades señalaron que el sujeto ya presentaba antecedentes por porte de armas de fuego y por fuga de presos durante el 2025, información que reforzó la decisión de trasladarlo de inmediato para su judicialización.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Un juez de la República evaluó el caso y determinó imponerle medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.