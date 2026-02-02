CANAL RCN
Colombia Video

Hallan muerto a reconocido ganadero que había desaparecido y estaría siendo víctima de extorsión en Santander

Denuncian incremento de inseguridad y presencia de grupos criminales en zonas rurales del departamento.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
01:46 p. m.
El cuerpo Rubiel Cáceres, un reconocido ganadero de 53 años, fue encontrado en la vereda Guaduales, zona rural del municipio de Coromoro, provincia de Guanentá, departamento de Santander.

La víctima había sido reportada como desaparecida por sus familiares dos días antes del hallazgo.

De acuerdo con las autoridades, los familiares de Cáceres señalaron que el ganadero estaba siendo víctima de extorsión antes de su desaparición.

Ganadero hallado muerto era víctima de extorsión

Las investigaciones preliminares apuntan a la posible participación de grupos criminales que operan en la zona.

Desde la Gobernación de Santander, las autoridades adelantan procesos de intervención siguiendo la hipótesis de que el ELN estaría detrás de este hecho, así lo confirmó Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander:

Desde la gobernación de Santander y las autoridades que adelantan los procesos de intervención en ruta a una hipótesis que son autores del ELN en territorio santandereano, que es un grupo que se encuentra desestabilizando la región.

Los grupos criminales que operan en Santander

Adicionalmente, se ha identificado la presencia de otros grupos criminales en el territorio, como el Clan del Golfo, que operaría en la provincia de Guanentá, donde ocurrió el homicidio, además del ELN que también delinque en la zona.

La comunidad pide que se refuerce la seguridad en los sectores rurales del departamento.

Las autoridades de Santander hicieron un llamado directo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa para destinar más recursos a la región.

Específicamente, solicitaron la inversión en vehículos de rápido desplazamiento en tierra para el Ejército y la Policía Nacional, que permitan una mejor movilidad en las zonas rurales y una respuesta más efectiva ante la actividad criminal.

