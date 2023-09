¿Quién era Tirso Duarte, artista cubano asesinado en Tumaco?

El artista cubano Tirso Oriol Duarte, de 45 años, falleció este viernes 29 de septiembre en Nariño. Las autoridades informaron que fue encontrado en la vía pública del barrio La Cordialidad, en el municipio de Tumaco. Estaba gravemente herido, al parecer, con arma cortopunzante y presentaba un golpe presuntamente provocado con un objeto contundente.

El cantante de salsa fue trasladado a un centro de salud y el diagnóstico arrojó un trauma craneoencefálico severo y una herida en el tórax. Por su estado fue necesario transportarlo a San Juan de Pasto, pero por la gravedad de las heridas falleció.

“Tenía una fractura en cráneo y una isquemia en el hemisferio izquierdo. El compromiso cerebral fue bastante serio y aunque fue valorado por neurocirugía, no hubo opción quirúrgica”, dijo Nilsen Alvea, gerente del Hospital Universitario Departamental de Nariño.

¿Quién era Tirso Duarte?

El cubano estaba radicado en Cali. Era cantador, músico, compositor y arreglista, reconocido por su recorrido en la salsa y la timba. Tenía éxito en la región, pero también en Europa, incluso en 2018 hizo una gira por países como España e Italia. También era padre de cuatro menores.

Sus últimas presentaciones, por la información de sus redes sociales, fueron en Chocó, Santander y Cauca. Y su última publicación en Instagram llamó la atención de los usuarios. En una fotografía en la que aparece vestido de negro, el cantante afirma: “me mataron, pero no me morí. No lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mande a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, que miedo”.

El alcalde Jorge Iván Ospina lamentó la muerte de Tirso Duarte

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario local informó que le solicitó al secretario de Seguridad y Justicia, Yimmy Dranguet, que se desplazara hasta Pasto para colaborar en el traslado del cuerpo del artista a Cali.

Además, Ospina compartió una fotografía junto a un sentido mensaje: “ha partido un “Timbero” de verdad, a todos los vecinos del Oriente de Cali, en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos, mis sinceras condolencias. Tirso Duarte, con todo su talento, era ante todo pueblo, ritmo, cadencia y fuerza”.

