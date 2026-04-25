Paso a paso del atentado en la vía Panamericana que terminó en una explosión con 13 muertos

En la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, se registró una explosión que dejó al menos 13 personas muertas, 38 heridas y múltiples vehículos destruidos.

Los hechos, atribuidos a disidencias de las Farc, ocurrieron en medio de una secuencia de acciones que habrían sido planificadas para bloquear y atacar a los viajeros en este corredor estratégico.

Paso a paso del plan de las disidencias para ejecutar el atentado en la vía Panamericana

El atentado se desarrolló en varios momentos, según los testimonios y reportes de las autoridades y testigos.

En primera instancia, los responsables se ubicaron en la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel. Allí atravesaron vehículos sobre la carretera, les dañaron las llantas e incluso realizaron pintas alusivas a las Farc.

En ese punto, advirtieron a los viajeros que no continuaran su recorrido porque más adelante había una situación peligrosa.

El conductor Jairo Aranda relató cómo vivió ese primer contacto con los atacantes:

En ese momento dijeron que nos quedáramos quietos que acá abajo, donde hubo el desastre iba a haber una bomba efectivamente en el momentico que ellos nos dijeron eso escuchamos la situación...

De acuerdo con los testimonios, los viajeros que venían en sentido contrario no recibieron la misma advertencia. Mientras un grupo quedó detenido, otro avanzó hacia el punto donde había sido instalado el explosivo.

Fue entonces cuando se activó la segunda fase del ataque. En el sector, un artefacto de gran poder detonó justo debajo de una alcantarilla ubicada en la vía. Sobre ese punto transitaba un bus escalera, lleno de campesinos que regresaban de hacer mercado en Piendamó.

La explosión fue inmediata y de gran magnitud. El vehículo fue destruido por completo y los pasajeros salieron expulsados por la onda expansiva.

El turista Francisco Javier Betancourt describió la escena:

Se levantó ese carro en pedacitos, eso lo explotó y lo volvió pedacitos y la mayoría de la gente de los escombros eran muertos, muertos lo levantó todo…

El impacto no solo destruyó el bus escalera, sino que también afectó otros vehículos que transitaban por la zona. Fragmentos de asfalto y partes del automotor fueron lanzados por el aire, cayendo sobre distintos puntos de la vía.

¿Cuántos heridos dejó el atentado en la vía Panamericana?

El balance preliminar entregado por las autoridades es devastador: 13 personas muertas, 38 heridas y 12 vehículos destruidos, además de daños graves en la vía Panamericana.

Uno de los sobrevivientes, Javier Campos, llegó al lugar buscando a su familia y se encontró con la escena:

Encontrar a mi esposa ahí tirada, mi hermana me llamó que vea que la chiva donde venía su esposa la cogió el accidente y vea y me vine y vea ahí estaba...

El mismo afectado relató que las víctimas eran en su mayoría campesinos que regresaban a sus hogares:

Somos del corregimiento de la Pedregosa vereda Carpintero, íbamos ya para Carpintero veníamos de aquí de mercado...

En medio del caos, los sobrevivientes y viajeros intentaron auxiliar a las víctimas entre los restos del bus y los escombros de la carretera. La destrucción fue tal que el traslado de heridos se convirtió en una tarea compleja, debido a los cráteres y el estado de la vía.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, confirmó la magnitud del hecho mientras avanzaban las labores de rescate:

Tenemos una cifra aproximada de 12 fallecidos sabemos que puede haber más porque como vemos hay carros que quedaron averiados...

Entre las víctimas también se reportan menores de edad, incluyendo cuatro niños que quedaron atrapados en medio del ataque.