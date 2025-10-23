¿Quién es Javier Augusto Sarmiento, el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga?

Por medio del decreto 553 del 2025, el gobernador de Santander , Juvenal Díaz, designó a Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde encargado de Bucaramanga, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

De acuerdo con el escrito, “revisada la hoja de vida del señor Javier Augusto Sarmiento Olarte, se verificó que reúne las calidades exigidas por la Constitución y la ley para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal, y que no se advierte incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses”.

Como representante legal del Departamento y autoridad competente para designar alcalde encargado en los casos de falta absoluta, el gobernador Díaz escogió a Sarmiento de la terna presentada por los partidos y movimientos políticos que avalaron el proyecto del exmandatario, “Defendamos Bucaramanga”.

¿Hasta cuñando será alcalde Javier Augusto Sarmiento?

El decreto, firmado este jueves, 3 de octubre, establece que “el presente encargo tendrá vigencia hasta cuando se celebren las elecciones atípicas para el cargo de Alcalde del Municipio de Bucaramanga, programadas para el 14 de diciembre de 2025, o en la fecha que establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil, y una vez se posesione el alcalde electo por voto popular”.

Poco menos de dos meses en los que Sarmiento deberá procurar la continuidad en la gestión municipal.

¿Qué se sabe sobre el nuevo alcalde encargado de la capital de Santander?

Tan pronto como se conoció la noticia, las autoridades compartieron con la prensa la hoja de vida de Sarmiento. Abogado de profesión, cuenta con 19 años de trayectoria en el sector público, ocupando cargos, como el de Ministro de Justicia y del Derecho Encargado, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y director general en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Reconocido por su “liderazgo en temas de temas de justicia, seguridad y defensa nacional, derechos humanos y paz”, cuenta con una Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, y una Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el último trabajo en el que se desempeñó fue el de Procurador Delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, durante cuatro años.