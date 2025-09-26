CANAL RCN
Colombia Video

Eduard Sánchez es el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga tras nulidad en la elección de Jaime Beltrán

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, es el nuevo alcalde encargado.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:12 a. m.
Bucaramanga experimenta un cambio en su administración municipal tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga por doble militancia.

Lo que sigue para Bucaramanga tras el rechazo del Consejo de Estado a la solicitud de aclaración de Jaime Beltrán
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó este jueves como alcalde encargado a Eduard Jesús Sánchez Ariza, director de la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento.

Gobernador de Santander designó alcalde encargado en Bucaramanga

"Que trabaje 24-7 por la seguridad de los santandereanos. Por eso tomé la decisión de nombrar a un abogado especialista en derecho administrativo, especialista en procedimiento penal y en este momento actúa como director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander", explicó el gobernador en la rueda de prensa en la que designó el alcalde encargado.

El mandatario recalcó la importancia de esta designación y la calificó como “urgente y necesaria” para la estabilidad administrativa en Bucaramanga.

Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue
Bucaramanga tendrá elecciones atípicas

El nombramiento de Eduard Sánchez como alcalde encargado se realizó mediante un decreto emitido por el gobernador, siguiendo los procedimientos establecidos para situaciones de este tipo. Su tarea principal será mantener la continuidad en la gestión municipal hasta que se celebren las nuevas elecciones.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán continúa con acciones legales tras presentar una tutela ante la Sala Plena del Consejo de Estado, además de un recurso de control de legalidad, argumentando que se vulneraron el debido proceso y la imparcialidad en la decisión.

Sin embargo, especialistas señalan que la nulidad sigue en efecto y que únicamente una medida cautelar podría detenerla de forma provisional.

