¿Quién es Laura Gallego, exseñorita Antioquia 2025? esto se sabe tras la controversia

La polémica de Laura Gallego, Señorita Antioquia 2025, tras sus comentarios sobre políticos colombianos.

A través de redes sociales, se desató una fuerte polémica que involucra a Laura Gallego, Señorita Antioquia 2025, luego de que se difundieran varios videos en los que la joven interactuaba con algunos de los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

En las grabaciones, Gallego cuestionaba a los candidatos sobre sus propuestas para el país y sus prioridades en caso de llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, uno de los clips generó una ola de críticas al mostrarla haciendo una polémica pregunta: a quién preferiría “darle bala”, mencionando los nombres del presidente Gustavo Petro y d Daniel Quintero, figuras que ha criticado abiertamente en otras ocasiones.

El video se volvió rápidamente viral, provocando fuertes reacciones en redes. Entre ellas, la del propio presidente Petro, quien respondió desde su cuenta oficial de X con un mensaje contundente:

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fiasco.”

Tras la controversia, Laura Gallego presentó su renuncia irrevocable al título de Señorita Antioquia 2025 , argumentando que no podía representar un cargo que, según sus palabras, “contradice sus valores y convicciones políticas”.

¿Quién es Laura Gallego?

Laura Gallego es una joven antioqueña de 27 años, reconocida por su trayectoria en el modelaje y por su reciente participación en el Concurso Nacional de Belleza.

Es abogada y activa en redes sociales. A lo largo de su carrera ha mostrado interés en temas políticos y sociales, lo que la ha llevado a expresar abiertamente sus opiniones.

De igual forma, utiliza sus redes para mostrar momentos de su vida cotidiana, sus viajes, su estilo de vida y experiencias durante su paso como Señorita Antioquia.