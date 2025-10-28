CANAL RCN
Colombia

¿Quién es Laura Gallego, exseñorita Antioquia 2025? esto se sabe tras la controversia

La abogada comparte detalles de su estilo de vida y opiniones políticas a través de redes sociales.

Laura Gallego
Foto: Instagram lauragallegosoliss

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
07:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La polémica de Laura Gallego, Señorita Antioquia 2025, tras sus comentarios sobre políticos colombianos.

“Me niego a permanecer callada”: Señorita Antioquia renuncia tras polémica por videos
RELACIONADO

“Me niego a permanecer callada”: Señorita Antioquia renuncia tras polémica por videos

Polémica de la Señorita Antioquia 2025

A través de redes sociales, se desató una fuerte polémica que involucra a Laura Gallego, Señorita Antioquia 2025, luego de que se difundieran varios videos en los que la joven interactuaba con algunos de los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

En las grabaciones, Gallego cuestionaba a los candidatos sobre sus propuestas para el país y sus prioridades en caso de llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, uno de los clips generó una ola de críticas al mostrarla haciendo una polémica pregunta: a quién preferiría “darle bala”, mencionando los nombres del presidente Gustavo Petro y d Daniel Quintero, figuras que ha criticado abiertamente en otras ocasiones.

El video se volvió rápidamente viral, provocando fuertes reacciones en redes. Entre ellas, la del propio presidente Petro, quien respondió desde su cuenta oficial de X con un mensaje contundente:

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fiasco.”

Tras la controversia, Laura Gallego presentó su renuncia irrevocable al título de Señorita Antioquia 2025, argumentando que no podía representar un cargo que, según sus palabras, “contradice sus valores y convicciones políticas”.

¿Qué tan probable es que Gustavo Petro y su familia salgan de la lista Clinton?
RELACIONADO

¿Qué tan probable es que Gustavo Petro y su familia salgan de la lista Clinton?

¿Quién es Laura Gallego?

Laura Gallego es una joven antioqueña de 27 años, reconocida por su trayectoria en el modelaje y por su reciente participación en el Concurso Nacional de Belleza.

Es abogada y activa en redes sociales. A lo largo de su carrera ha mostrado interés en temas políticos y sociales, lo que la ha llevado a expresar abiertamente sus opiniones.

De igual forma, utiliza sus redes para mostrar momentos de su vida cotidiana, sus viajes, su estilo de vida y experiencias durante su paso como Señorita Antioquia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Presidente Petro reveló de cuánto es el aumento de los narcocutivos, anticipándose al informe ONU

Ideam

¿Cómo estará el clima en Colombia durante la noche de Halloween? Atención al pronóstico del Ideam

Antioquia

“Me niego a permanecer callada”: Señorita Antioquia renuncia tras polémica por videos

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

Golazo de Daniela Montoya devuelve la ventaja a Colombia ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

Colombia vence parcialmente 2-1 a Ecuador gracias a una joya de Daniela Montoya en la Liga de Naciones Femenina. Vea el gol.

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 28 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Educación

Gimnasio Colombo Británico, entre los mejores del mundo por su excelencia educativa

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja