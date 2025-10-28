“Me niego a permanecer callada”: Señorita Antioquia renuncia tras polémica por videos

Laura Gallego, Señorita Antioquia 2025, presentó su renuncia irrevocable al título este 28 de octubre, en medio de una creciente controversia por declaraciones que algunos internautas calificaron como incitación a la violencia política.

En una carta dirigida a la Organización del Concurso Nacional de Belleza y a la opinión pública, Gallego anunció su decisión de apartarse del certamen, argumentando que “no puede representar un título que contradice sus valores y convicciones políticas”.

Rechazo en redes sociales por videos de Señorita Antioquia

La renuncia de la antioqueña se da luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que la joven le preguntaba a candidatos presidenciales: “Si tuvieras una bala, ¿a qué personalidad de la política de izquierda en Colombia se la dispararías?”.

Las grabaciones generaron rechazo entre usuarios, líderes de opinión y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes señalaron que el lenguaje empleado por Gallego podría interpretarse como una apología a la violencia en un país marcado por décadas de conflicto político.

En su comunicado, Gallego reconoció haber recibido tanto apoyo como críticas, y reafirmó su compromiso con los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. “No puedo seguir representando una figura que exige silencio frente a lo que considero injusto”, escribió.

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, reaccionó en su cuenta de X: “Renunció Laura Gallego. Hubiera preferido una reflexión sobre lo que pasó y que siguiera adelante. No lo hizo. ¿Qué pedir al candidato Santiago Botero que dijo que me dispararía a mí? ¿Qué tal una reflexión de su parte?”.

El comunicado del Concurso Nacional de Belleza

Por su parte, el pasado 24 de noviembre, el Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que afirmó que “no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política”.

El certamen de belleza reiteró que “rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política” e hizo un llamado a sus candidatas de “abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones”.