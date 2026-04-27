Fiscalía reveló que Nicolás Petro estaría en la playa durante audiencias presenciales: pide arrestarlo

La Fiscalía volvió a poner en el centro del debate judicial a Nicolás Petro al solicitar una sanción de arresto en su contra por el incumplimiento a audiencias judiciales que habían sido citadas de manera presencial.

Según el ente acusador, existen evidencias que indicarían que el procesado no asistió a las diligencias porque se encontraba de viaje, en actividades personales, fuera de la ciudad.

El señalamiento se sustenta, entre otros elementos, en publicaciones en redes sociales que ubicarían al procesado en destinos turísticos, en Santa Marta y Cartagena, mientras debía comparecer ante la justicia.

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Un viaje a la playa sería la razón por la que Nicolás Petro no fue a audiencias

La Fiscalía sostiene que, en las fechas en las que estaban programadas las audiencias presenciales, Nicolás Petro se encontraba en Santa Marta y Cartagena.

Estas ubicaciones habrían sido establecidas a partir de registros en redes sociales, lo que, según la Fiscalía, demostraría un incumplimiento directo de las obligaciones procesales.

Frente a esta situación, la Fiscalía solicitó una sanción de arresto contra el procesado y su abogado, teniendo en cuenta los antecedentes de presuntas dilaciones en el proceso.

Fiscalía pide arresto contra Nicolás Petro por no asistir a audiencia

La Fiscalía pidió una medida de arresto por cinco días tanto para Petro Burgos como para su abogado, Alejandro Carranza, argumentando que ambos incumplieron las citaciones judiciales sin justificación válida

Para la Fiscalía, la inasistencia injustificada a audiencias no solo retrasa el avance del caso, sino que también puede interpretarse como una falta de compromiso con la administración de justicia.

Por ahora, será la autoridad judicial la encargada de determinar si procede o no la medida de arresto solicitada.