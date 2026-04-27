Murió integrante del equipo de Shakira en montaje en Brasil

Un integrante del equipo de Shakira murió en Brasil luego de un accidente durante el montaje de su concierto, horas antes del show. La organización del evento confirmó el fallecimiento y activó protocolos de emergencia en el lugar.

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El hecho ocurrió mientras se instalaban estructuras del escenario, lo que generó conmoción entre los trabajadores y retrasó las labores previas a la presentación.

¿Cómo ocurrió el accidente en el concierto de Shakira?

Según reportes entregados por la organización, el incidente se registró durante tareas técnicas de armado del escenario para el espectáculo de Shakira. El trabajador afectado quedó atrapado en un sistema de elevación utilizado para el montaje.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato para auxiliarlo, mientras se solicitaba la presencia de los organismos de emergencia. Unidades de bomberos acudieron minutos después y realizaron el traslado a un centro médico.

A pesar de la atención recibida, el integrante del equipo falleció debido a la gravedad de las lesiones. Versiones preliminares indican que el impacto comprometió principalmente sus extremidades inferiores.

El accidente generó interrupciones en las actividades logísticas y obligó a revisar las condiciones de seguridad en el área de montaje.

¿Qué se sabe tras la muerte en el equipo de Shakira?

La organización del evento emitió un mensaje de condolencias dirigido a la familia del trabajador, así como al equipo técnico involucrado en la producción del concierto. También expresó respaldo a la empresa encargada de las labores de montaje.

Hasta ahora, Shakira no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, lo que ha generado expectativa frente a posibles decisiones sobre su presentación en Brasil.

En redes sociales, seguidores de la artista y usuarios en general han compartido mensajes de solidaridad y han abierto debate sobre los riesgos laborales en este tipo de producciones.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

El fallecimiento de un integrante del equipo de Shakira impacta el desarrollo del evento en Brasil y deja en el foco la seguridad en los montajes de espectáculos masivos.