Alcalde Fico Gutiérrez radicó demanda contra el nombramiento de Daniel Quintero como Supersalud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el decreto presidencial que designa a Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de salud.

La acción judicial busca dejar sin efectos el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro.

En un documento de 29 páginas, Gutiérrez argumenta que el nombramiento incurre en irregularidades por el incumplimiento de requisitos legales y constitucionales. Según el escrito, Quintero no cuenta con la formación ni la experiencia necesarias para ejercer el cargo en la Superintendencia Nacional de Salud.

Argumentos sobre formación y experiencia

El mandatario local señaló que, de acuerdo con la hoja de vida publicada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Quintero registra estudios en ingeniería electrónica y una especialización en finanzas, áreas que no guardan relación directa con el sector salud.

El documento enfatiza que las pruebas aportadas no permiten concluir que el exalcalde de Medellín cumpla con las calidades exigidas para el cargo. “De tal manera que, el decreto 0433 del 23 de abril de 2026, se encuentra incurso en la causal de nulidad del artículo 275, numeral 5 de la Ley 1437 de 2011”, se lee en la demanda.

Solicitud de suspensión provisional

Además de la nulidad, Gutiérrez solicitó la suspensión provisional de los efectos del decreto presidencial, con el fin de impedir que Quintero ejerza como superintendente mientras se resuelve el proceso.

La demanda abre un nuevo capítulo en la disputa política y jurídica entre el alcalde de Medellín y el Gobierno Nacional, en torno a la dirección de la entidad encargada de vigilar y controlar el sistema de salud en Colombia.