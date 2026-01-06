Se conoce quién estará al frente de la ambiciosa renovación del Estadio El Campín

Corficolombiana anunció la suscripción de un acuerdo para adquirir la mayoría accionaria de Sencia S.A.S., empresa concesionaria de la Asociación Público-Privada encargada de la renovación, construcción, operación y mantenimiento del Complejo Deportivo Estadio El Campín.

Con esta operación, la compañía asume el control del que es considerado uno de los proyectos urbanos y de infraestructura de entretenimiento más relevantes del país.

La concesión cuenta con un plazo estimado de 29 años, una inversión aproximada de 2,4 billones de pesos y un periodo de construcción cercano a cinco años, según lo informado por la empresa.

¿Cómo será la renovación de El Campín?

El plan contempla la construcción de un nuevo estadio para la ciudad de Bogotá, diseñado como un escenario moderno y multifuncional, con capacidad para 50.000 espectadores.

Este nuevo recinto será el eje central de un complejo que irá mucho más allá del fútbol y los eventos deportivos tradicionales.

El proyecto incluye la edificación de un hotel, zonas comerciales, áreas de oficinas y una intervención urbana de gran escala enfocada en el espacio público.

En este componente se integrarán plazas, plazoletas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y espacios recreativos, con el objetivo de transformar el sector en un punto de encuentro permanente para ciudadanos y visitantes.

Uno de los ejes culturales del desarrollo será la construcción de un auditorio que funcionará como sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una capacidad mínima de 2.000 espectadores, además de una sala alterna para 500 personas.

A esto se suma una zona mixta destinada a la práctica de deportes bajo techo, ampliando la oferta de actividades dentro del complejo.

¿Qué otras modificaciones tendrá el nuevo complejo deportivo?

En materia de movilidad, el proyecto contempla un parqueadero con una capacidad cercana a los 3.000 cupos, habilitados para vehículos, motocicletas y bicicletas, lo que busca responder a la alta afluencia.

En este sentido, el proyecto se perfila como una de las intervenciones más grandes que se hayan planteado sobre un escenario deportivo en Colombia. Así lo indicó Milena López, presidenta de Corficolombiana:

Con el cierre de la transacción, inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía.

La directiva explicó que esta operación permitirá diversificar el portafolio de negocios no regulados, sin depender de aportes públicos, y complementar estratégicamente actividades de construcción y operación, integrándolas a un modelo de largo plazo.