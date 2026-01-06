CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Parapentistas vivieron minutos de terror tras quedar expuestos a fuertes vientos en pleno vuelo

Fuertes vientos y lluvia obligaron a tres personas a realizar maniobras de emergencia en el aire.

Valentina Bernal

enero 06 de 2026
04:44 p. m.
Momentos de pánico se vivieron en jurisdicción del municipio de Bello, Antioquia, luego de que tres parapentistas quedaran expuestos a condiciones climáticas extremas mientras realizaban un vuelo recreativo.

Un fuerte aguacero, acompañado de intensas ráfagas de viento, sorprendió a los deportistas en el aire y los obligó a tomar decisiones inmediatas para evitar una tragedia.

La situación quedó registrada en varios videos grabados por personas que se encontraban en tierra.

Video: parapentistas sobrevivieron a un aguacero en pleno vuelo en Bello

De acuerdo con el comunicado emitido por la Alcaldía de Bello, el descenso lo realizaban tres personas: dos de ellas en un parapente doble y una más en un equipo individual.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:30 de la tarde, cuando los parapentistas se encontraban en pleno vuelo y detectaron que una fuerte lluvia avanzaba rápidamente hacia la zona habitual de aterrizaje.

El punto previsto para descender era la Meseta Nazareth, ubicada en la Comuna 4 de Bello. Sin embargo, al percatarse de que las condiciones climáticas se estaban deteriorando y que la lluvia llegaría a ese sector, los deportistas decidieron ejecutar una maniobra conocida como win over, la cual permite perder altura de forma más rápida para intentar un aterrizaje seguro.

A pesar de esta maniobra, los fuertes vientos alteraron la trayectoria de los parapentes, lo que impidió que el aterrizaje se realizara en el lugar inicialmente planeado.

¿Qué pasó con los parapentistas?

Ante este escenario, los parapentistas optaron por utilizar un espacio alterno y descendieron finalmente en la cancha de fútbol de la Universidad de San Buenaventura, ubicada a un costado de la Meseta Nazareth.

Paralelo a esto, las autoridades confirmaron que, pese a la complejidad de la situación, el aterrizaje se realizó de manera segura y que no se reportaron personas lesionadas.

