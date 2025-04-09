VIDEO | Brasilero que recorre América en bicicleta fue atracado a mano armada entre Maicao y Riohacha

Un ciclista de nacionalidad brasilera, que adelanta un extenso recorrido por América en bicicleta, fue víctima de un atraco en La Guajira.

El hecho ocurrió en la carretera que comunica a Maicao con Riohacha, en horas del mediodía, cuando el extranjero fue sorprendido por dos hombres armados.

La denuncia la hizo pública el mismo a través de un video en su cuenta de Instagram.

¿Cómo el ciclista fue atracado a mano armada?

Él explicó que el ataque se produjo mientras avanzaba por la vía que conecta con Maicao y Riohacha. En su relato aseguró:

Entre Riohacha y Maicao, fui sorprendido por dos hombres en moto armados con un revólver. Me asaltaron e intentaron llevarse mi bicicleta, pero no lograron pedalear con el peso. También trataron de arrancar las alforjas, que estaban bien sujetas. Al final, solo se llevaron lo que estaba encima del equipaje. No era de gran valor, pero sí fundamental para mi día en la carretera.

Ciclista captó a los ladrones en video

El extranjero mostró en su video la motocicleta en la que se desplazaban los dos hombres, a quienes etiquetó como “ladrones”.

También registró el estado en que quedó su bicicleta tras el intento de hurto: tirada en el suelo, a un costado de la vía, con parte de las bolsas abiertas y pertenencias revolcadas. Aunque los asaltantes no lograron llevarse el vehículo ni las alforjas, sí se apoderaron de elementos que el ciclista consideraba esenciales para continuar su viaje diario.

La víctima, al no poder recuperar los objetos robados, hizo un llamado a que el video fuera compartido y replicado en redes sociales, solicitando además que se etiquetara a los habitantes de Riohacha y Maicao, así como a las autoridades competentes, para visibilizar lo ocurrido y exigir mayor seguridad en este corredor vial.

Del mismo modo, aclaró que este hecho no cambia el aprecio que siente por Colombia ni por las experiencias vividas en el país.