Profesora fue una de las víctimas mortales del atentado con explosivos en Cali: iba saliendo del colegio

La docente Marta Agudelo fue asesinada cuando regresaba a casa tras su jornada escolar.

agosto 22 de 2025
01:33 p. m.
Un silencio poco común se apoderó este viernes del Colegio Gabriel García Márquez, en el barrio Laureano Gómez, en Cali, pues lo que debía ser un día común de estudio, estuvo marcado por la ausencia de una de sus docentes.

El ataque armado perpetrado por organizaciones criminales le arrebató la vida cuando se dirigía a su hogar.

Profesora fue una de las víctimas mortales del atentado en Cali

En el aula donde 30 niños solían trabajar con plastilinas y crayones bajo la guía de Marta, solo había un vacío.

La docente fue víctima de un atentado cuando, al finalizar su jornada, salió del colegio acompañada de su esposo, quien la recogió en motocicleta, como era habitual. Minutos después, ambos cayeron en medio del ataque: ella perdió la vida y él resultó gravemente herido.

Compañeras de la docente hablaron de su trágica muerte

Las primeras horas fueron confusas para sus compañeras, quienes aún no asimilaban la noticia.

Era una persona muy alegre, muy feliz, entregada a sus estudiantes. Éramos un grupo bastante complejo y hundido de transición. Es un vacío muy grande. Nos deja todas sin palabras, la verdad es que sí.

La profesora no solo cumplía un rol académico, según sus colegas, se destacaba por su compromiso emocional con los niños, enseñándoles valores, empatía y amor por los demás.

Cada mañana, entre actividades creativas, construía vínculos sólidos con los pequeños.

Está vacío y pues estará vacío sin la presencia de ella, porque este salón lo llenan son los chicos. Y el motor de los chicos era la profe, la verdad es que sí.

El reto ahora está en comunicarles a los niños la ausencia definitiva de su profesora, una figura que para ellos era mucho más que una guía académica.

Ellos lo ven a uno como la mamá. Entonces decirle a un niño que ya no va a volver a ver a su profesora es complejo. El abrazo cuando ellos llegan, cada uno es como la segunda mamá de ellos aquí, porque muchas veces están solos en casa. Entonces yo pienso que va a ser muy complejo decirle, darle la noticia a ellos.

Finalmente, a pesar del dolor, el colegio tomó la decisión de retomar las clases el lunes, en homenaje a la memoria de la profesora Marta y a todas las víctimas de la violencia.

El salón está vacío y así se siente todo el colegio, pero vamos a seguir adelante porque los niños lo necesitan.

