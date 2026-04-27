Cámaras del nuevo centro de seguridad C4 permitieron la captura de un hombre con orden judicial por homicidio

La alerta emitida por el nuevo Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, conocido como C4, en Bogotá, permitió la captura de un hombre con orden judicial vigente por el delito de homicidio en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá.

Uno de los operadores del C4 informó a las autoridades en la zona que un hombre parecía sospechoso de actividades relacionadas con el expendio de drogas. En concreto, se trata de:

“Un operador que monitoreaba una de las 197 cámaras del sector, quien detectó movimientos sospechosos y entregó características precisas del individuo a las patrullas en terreno. De inmediato, unidades de la Policía de Bogotá activaron un operativo de verificación y seguimiento entre la multitud”.

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Las autoridades encontraron que las denuncias en su contra no estaban relacionadas con el tráfico de drogas:

Agentes de la Policía Metropolitana que se encontraban en la zona lograron ubicarlo y, al revisar sus antecedentes, descubrieron que, lejos de estar relacionado con el tráfico de drogas, el hombre tenía una orden de captura vigente por homicidio.

De ahí el llamado de las autoridades a denunciar comportamientos extraños o hechos llamativos, a través de la línea de emergencias 123, para respaldar las operaciones de vigilancia y control de las autoridades:

“Este resultado demuestra cómo el monitoreo en tiempo real y la rápida acción de nuestros uniformados permiten sacar de las calles a personas que representan un riesgo para la ciudadanía. Seguimos fortaleciendo estas capacidades para que Bogotá sea cada vez más segura”.

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Los ciudadanos pueden conectar sus cámaras de seguridad al centro de control C4:

Tras el lanzamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), el pasado 5 de marzo (2026), el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó a los ciudadanos a conectar sus cámaras de seguridad a la red, siempre y cuando graben a color, tengan vista a la calle y una resolución de más de dos megapíxeles.

De esta manera, según el mandatario, la ciudad tendrá “más ojos vigilando a la ciudad en un momento dado, tenemos una mejor capacidad de reacción ante un hecho delictivo y le damos más herramientas a la Policía para poder investigar y capturar a los delincuentes”.