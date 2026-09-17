Liberación de película: Gaula militar rescató a joven secuestrado por ‘outsourcing’ del Clan del Golfo en Bogotá

Luego de tres días de búsqueda, fue liberado en Bogotá ell comerciante de 34 años, secuestrado en la tarde del domingo, 13 de septiembre, por un ‘outsourcing’ del Clan del Golfo, en Bogotá.

La operación, de película, se llevó a cabo el miércoles, 16 de septiembre y permitió recuperar los 130 millones de pesos que exigían a su familia y capturar a cuatro presuntos implicados en el crimen.

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Según explicó el brigadier general William Caicedo, comandante de la brigada 13 del Ejército, en diálogo con Noticias RCN, todo inició el domingo en la tarde, tras recibir la denuncia a través de la línea 137:

“La familia se comunicó con nosotros, el Gaula militar, y el set de investigación lo inició el CTI de la Fiscalía. Lograron coger la trazabilidad de las llamadas que estaban haciendo los miembros de este grupo delincuencial, un outsourcing, que realiza el delito y le genera una renta criminal al Clan del Golfo”.

¿Qué es un outsourcing y cómo funciona el vinculado al Clan del Golfo en Bogotá?

Según explicó el brigadier general, los integrantes del outsourcing “se llevaron a esta persona de la localidad Rafael Uribe Uribe. Duramos tres días, con inteligencia, tratando de ubicarlo” y el miércoles, integrantes del Gaula realizaron “una operación en la que dimos con dos bandidos y luego una segunda captura en horas de la noche. Fueron cuatro las capturas de integrantes de este grupo delincuencial organizado”.

“El objetivo”, según recalcó, era “lograr que la persona, el rescatado, volviera al hogar con su familia, madre y padre, y se logró. Ocurrió en el búnker de la Fiscalía”. Sobre el outsourcing, explicó que en Quibdó hay otro:

“Un grupo que denominan Los Palmeños y generan réditos criminales de extorsión y secuestro para pasárselos al ELN. En el caso de Bogotá, el Clan del Golfo tomó a un grupo delincuencial organizado, habló con sus integrantes y los convenció de actuar en la ciudad, a cambio de ayudarlos y darles armas. Es así como se produjo el secuestro, bajo esta figura, para ganar un porcentaje”.

El dinero, en este caso, logró recuperarse y la víctima de secuestro fue liberada, pero la investigación no termina. Según el brigadier general Caicedo, aún hay tres personas que deben ser capturadas por estos hechos.