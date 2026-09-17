CANAL RCN
Colombia Video

Liberación de película: Gaula militar rescató a joven secuestrado por ‘outsourcing’ del Clan del Golfo en Bogotá

Cuatro integrantes del grupo delincuencial organizado fueron capturados, en un término de 72 horas.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 17 de 2026
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de tres días de búsqueda, fue liberado en Bogotá ell comerciante de 34 años, secuestrado en la tarde del domingo, 13 de septiembre, por un ‘outsourcing’ del Clan del Golfo, en Bogotá.

La operación, de película, se llevó a cabo el miércoles, 16 de septiembre y permitió recuperar los 130 millones de pesos que exigían a su familia y capturar a cuatro presuntos implicados en el crimen.

Presidente De la Espriella rechaza canje propuesto nuevamente por el ELN para liberar a secuestrados en Cúcuta
RELACIONADO

Presidente De la Espriella rechaza canje propuesto nuevamente por el ELN para liberar a secuestrados en Cúcuta

Según explicó el brigadier general William Caicedo, comandante de la brigada 13 del Ejército, en diálogo con Noticias RCN, todo inició el domingo en la tarde, tras recibir la denuncia a través de la línea 137:

“La familia se comunicó con nosotros, el Gaula militar, y el set de investigación lo inició el CTI de la Fiscalía. Lograron coger la trazabilidad de las llamadas que estaban haciendo los miembros de este grupo delincuencial, un outsourcing, que realiza el delito y le genera una renta criminal al Clan del Golfo”.

¿Qué es un outsourcing y cómo funciona el vinculado al Clan del Golfo en Bogotá?

Según explicó el brigadier general, los integrantes del outsourcing “se llevaron a esta persona de la localidad Rafael Uribe Uribe. Duramos tres días, con inteligencia, tratando de ubicarlo” y el miércoles, integrantes del Gaula realizaron “una operación en la que dimos con dos bandidos y luego una segunda captura en horas de la noche. Fueron cuatro las capturas de integrantes de este grupo delincuencial organizado”.

“El objetivo”, según recalcó, era “lograr que la persona, el rescatado, volviera al hogar con su familia, madre y padre, y se logró. Ocurrió en el búnker de la Fiscalía”. Sobre el outsourcing, explicó que en Quibdó hay otro:

Con información de los EE. UU.: así rescataron a ocho personas secuestradas por el ELN en Norte de Santander
RELACIONADO

Con información de los EE. UU.: así rescataron a ocho personas secuestradas por el ELN en Norte de Santander

“Un grupo que denominan Los Palmeños y generan réditos criminales de extorsión y secuestro para pasárselos al ELN. En el caso de Bogotá, el Clan del Golfo tomó a un grupo delincuencial organizado, habló con sus integrantes y los convenció de actuar en la ciudad, a cambio de ayudarlos y darles armas. Es así como se produjo el secuestro, bajo esta figura, para ganar un porcentaje”.

El dinero, en este caso, logró recuperarse y la víctima de secuestro fue liberada, pero la investigación no termina. Según el brigadier general Caicedo, aún hay tres personas que deben ser capturadas por estos hechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Este fue el recorrido del presunto asesino de Ana Lucía: así se le perdió el rastro con la menor

Temblor en Colombia

En videos: así se vivió el fuerte temblor de este 17 de septiembre de 2026 en Colombia

Gas

Gobierno trabajará en la reactivación de proyectos de exploración de gas e hidrocarburos: vicepresidente Restrepo

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

¿Habrá cambios en la técnico-mecánica? Estos carros y motos no deben hacerla en 2026

Estos son los carros y motos que no deben realizar la revisión técnico-mecánica en 2026 y los cambios que estudia el Gobierno para este trámite.

Artistas

Reconocido cantante tuvo que ser hospitalizado de emergencia: ¿qué le ocurrió?

Sus familiares y su equipo de trabajo ya revelaron su diagnóstico y estado actual.

Artistas

Dos artistas de una banda musical fueron asesinados a tiros: esto se reportó

Selección Colombia

¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia