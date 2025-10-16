CANAL RCN
Colombia

"Quizás en otra vida": revelan preocupante video de Baby Demony antes de su muerte

El mensaje que dejó la influencer Baby Demony conmovió a sus seguidores tras confirmarse la trágica noticia de su fallecimiento.

Baby Demony video
FOTO: Baby Demony - IG

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
11:33 a. m.
Las redes sociales siguen conmovidas por la muerte de Alejandra Esquín, conocida como Baby Demony, una popular tiktoker y amiga cercana de Yina Calderón. Su fallecimiento, ocurrido el pasado miércoles, ha generado gran impacto entre sus seguidores, especialmente tras la difusión de un video que muchos interpretan como una despedida anticipada.

En el clip, Baby Demony aparece con su maquillaje característico y una expresión melancólica, mientras suena la canción “Sin tu amor” de Flex, una de sus favoritas. Allí expresa: “Tal vez en otra vida no habría sufrido dependencia emocional, si hubiera estado con mi mamá sería distinto”. Sus palabras, cargadas de nostalgia, revelan una profunda reflexión sobre las heridas del pasado.

Circunstancias de la muerte de Baby Demony

Aunque las causas exactas de su fallecimiento aún no se han confirmado oficialmente, las primeras versiones apuntan a que la joven habría atentado contra su propia vida. Sin embargo, también se conocieron reportes que involucran a su pareja sentimental, con quien habría discutido momentos antes del hecho.

Según el testimonio del joven, él mismo llevó a Baby Demony al hospital tras encontrarla en mal estado, pero pese a los esfuerzos médicos, la creadora de contenido falleció en el centro asistencial. Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.

Un mensaje que conmovió a las redes

Tras su muerte, varios videos de la influencer se viralizaron, pero uno en particular destacó por su tono introspectivo y su aparente mensaje de despedida. En el video, Baby Demony reflexiona: “Si su abuelita no hubiera fallecido, tampoco habría sentido humillaciones cuando era niña, y tal vez ella sería otra persona”.

La joven continúa: “No hubiera regalado el tiempo a personas que no se merecían su cariño” y concluye con una frase que marcó a sus seguidores: “Si tuviera la oportunidad de estar en la otra vida, lo primero que haría sería amarme a mí misma, enseñarme a valorarme”.

Estas palabras han sido interpretadas como una reflexión sobre la salud mental, el amor propio y las secuelas emocionales de las experiencias dolorosas.

