Salió a la luz un audio de Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón, antes de morir

El pasado 15 de octubre de 2025, murió Alejandra Esquin, la reconocida influencer que en las redes sociales era conocida como Baby Demoni.

La noticia fue confirmada por Yina Calderón, que era su gran amiga y en medio de lágrimas pidió que se esclarezca lo ocurrido.

RELACIONADO Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias

Esto debido a que, según ella, la muerte de Baby Demoni se presentó en extrañas circunstancias y no puede quedar en la impunidad.

Además, aparte de Yina Calderón, Juliana Calderón, su hermana, también lamentó profundamente el inesperado fallecimiento de la reconocida influencer y reveló el último audio que ella le envió.

Este fue uno de los últimos audios que grabó Baby Demoni, la reconocida influencer, antes de su muerte

Luego de que se confirmó la muerte de Baby Demoni, Juliana Calderón subió a una historia de Instagram su última conversación con la influencer.

En ella se pudo ver que ambas tenían muy buena relación, que hablaban frecuentemente y que Juliana Calderón le había deseado éxitos a Baby Demoni en una cirugía que le realizaron.

"Hola, mi negra hermosa, ¿cómo estás, mi vida? Por ahí vi que ya llegaste a Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por allá en el Huila? Yo voy por acá para un controlito con Valentina y por ahí te vi y estás muy bella", dijo Baby Demoni en el último audio revelado.

Así fue como Yina Calderón confirmó la muerte de Baby Demoni

Apenas Yina Calderón se enteró de la muerte de Baby Demoni, grabó un video pidiendo justicia.

"Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, luego él llamó a decir que ella se había hecho daño", expresó Yina Calderón.

"En el hospital le encuentran huellas de asfixia, que es una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune y vamos a ver qué pasa", concluyó.