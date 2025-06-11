Participante de MasterChef Celebrity reveló que su exnovia se desvaneció en sus brazos justo antes de morir

En octubre de 2023, Raúl Ocampo, el participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida.

Alejandra Villafañe, la actriz, modelo y reina de belleza que era su pareja, falleció tras una batalla contra el cáncer.

A sus 34 años, los especialistas médicos le detectaron a Alejandra Villafañe unos tumores malignos en sus senos y en su ovario derecho. Por lo tanto, iniciaron los tratamientos de inmediato, pero, a pesar de todos los esfuerzos, el estado de salud de la actriz y modelo se deterioró progresivamente.

El 21 de octubre de 2023, Raúl Ocampo estaba junto a Alejandra Villafañe e iban a dirigirse al médico cuando él terminara de alistarse. Sin embargo, ella presentó un ataque cardiorrespiratorio y se desvaneció en sus brazos.

Así lo contó recientemente Raúl Ocampo en el pódcast 'Los hombres si lloran', con Juan Pablo Raba.

Raúl Ocampo, el participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025, reveló cómo fueron sus últimos minutos junto a Alejandra Villafañe

En la conversación con Juan Pablo Raba, Raúl Ocampo manifestó que él se encontraba hablando con su mamá cuando sintió que Alejandra Villafañe estaba presentando una emergencia médica y corrió a donde ella.

"Le dije 'me voy a bañar ya y nos vamos para que te pongan sueros y te revisen, amor, porque no estás comiendo'. Entonces ella me dijo que si se podía recostar un poquito antes, yo me metí a bañar y me llamó mi mamá", comenzó diciendo Raúl Ocampo.

"Mi mamá me dice '11:11, pide un deseo' y yo le respondí que cerrara los ojos y también lo pidiera. Ahí escuchó 'Ale' y no me preguntes por qué, pero yo sentí la urgencia a pesar del tono bajito. Agarré el celular, me volteé, abrí la chapa tan duro que la partí y veo a la enfermera cogiéndole el pulso y a Ale presentando un ataque cardiorrespiratorio. Entonces salté encima de la cama, me puse con las piernas abiertas encima de ella y empecé a decir 'amor, acá conmigo, por favor', y no me podía enfocar. Después la alcé y ahí fue como la última fuerza que ella tenía y se desvaneció en mis brazos", agregó Raúl Ocampo.

Su relato completo es el siguiente:

¿Cuánto duraron Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe como novios?

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe duraron más de cuatro años como pareja.

De acuerdo a lo que ambos revelaron, su vínculo inició como amigos, pero con el paso del tiempo fueron sintiendo una conexión especial y se enamoraron.