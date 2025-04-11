CANAL RCN
Tendencias

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista

El participante de MasterChef Celebrity rompió el silencio en una nueva oportunidad y reveló detalles sobre la enfermedad de su pareja.

Foto: IG @ocamporao
Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:01 a. m.
Raúl Ocampo ha sorprendido nuevamente a sus fanáticos al hablar nuevamente sobre su novia Alejandra Villafañe, quien falleció en el año 2023 a causa de un cáncer.

Por esto, por medio del podcast ‘Los hombres sí lloran’ con el actor Juan Pablo Raba, el actual participante de MasterChef rompió el silencio y reveló cómo enfrentó el dolor de la enfermedad que apagó la vida de la actriz.

Raúl Ocampo habla sobre Alejandra Villafañe

Ocampo ofreció una reciente entrevista en la que reveló información de su vida personal y laboral, de modo que, los detalles de su relación con Alejandra Villafañe no se hicieron esperar, pues el hombre ha manifestado la gran importancia e influencia de la mujer en su vida.

Fue así como reveló que, durante la enfermedad de su novia, solía refugiarse en la ducha de su casa para llorar, pues su objetivo era ocultar su profundo sentimiento de nostalgia ante la mujer.

“Yo me iba justo a la ducha a chillar para que no sonara y ella no pudiera escuchar, pero un día todo cambió. Yo me siento en la cama y se me viene el sentimiento de decir ‘Yo quiero que pase un milagro’, pero lo que piensa mi mente no me está ayudando”, explicó.

Aunque el actor tuvo intenciones de ocultar, a toda costa, sus emociones, la mujer se acercó al hombre para manifestarle su dolor al tener conocimiento de que este solía llorar frecuentemente en el baño de su casa.

“Cuando siento que todas las emociones van a venir y me voy a parar, escuché ‘Príncipe’, y no me puedo voltear porque tengo los ojos aguados, y me dice ‘¿Vas a volver a llorar en la ducha?’... yo empecé a sentir todo”, explicó.

Raúl Ocampo llora por Alejandra Villafañe

En medio del relato, el actor explicó algunas de las enseñanzas que dicha situación le dejó para su vida, pues, después de escuchar las palabras de su novia, ambos decidieron llorar juntos para permitirse experimentar la “importancia del presente”.

“Le dije que en esa oportunidad lloráramos juntos… le cogí la mano, la abrazo y empezamos a llorar desconsoladamente”, explicó.

